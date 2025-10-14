To Instagram αλλάζει και γίνεται πιο αυστηρό για την προστασία των εφήβων: Τέλος το Onlyfans

Το Instagram περιορίζει το περιεχόμενο που μπορούν να δουν οι έφηβοι και εισάγει αυστηρότερους γονικούς ελέγχους για τους λογαριασμούς των νέων.

Η μητρική εταιρεία του Instagram, Meta , ανακοίνωσε ότι το περιεχόμενο που θα είναι διαθέσιμο σε χρήστες του Instagram ηλικίας μεταξύ 13 και 18 ετών θα είναι ισοδύναμο με την αξιολόγηση PG-13 των ΗΠΑ, περιορίζοντας το βίαιο ή το περιεχόμενο για ενηλίκους που μπορούν να δουν οι έφηβοι.

Η εταιρεία θα τροποποιήσει επίσης τις αλληλεπιδράσεις της με εφήβους μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε μια εμπειρία PG-13, μετά από αντιδράσεις σχετικά με αναφορές ότι οι οδηγίες της εταιρείας κοινωνικών μέσων για τα chatbots της επέτρεπαν να «εμπλέξει ένα παιδί σε ρομαντικές ή αισθησιακές συζητήσεις».

Οι έφηβοι δεν θα μπορούν πλέον να ακολουθούν λογαριασμούς που θεωρούνται ότι κοινοποιούν περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία τους, όπως εκείνους που έχουν συνδέσμους προς λογαριασμούς OnlyFans στο βιογραφικό τους. Οι έφηβοι που ακολουθούν ήδη αυτούς τους λογαριασμούς, δεν θα μπορούν να βλέπουν ή να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο, να στέλνουν μηνύματα ή να βλέπουν σχόλια. Οι λογαριασμοί που επηρεάζονται από την αλλαγή κανόνα θα ενημερωθούν ότι οι έφηβοι δεν θα μπορούν πλέον να ακολουθούν τον λογαριασμό τους.

Οι αποκλεισμένοι όροι αναζήτησης θα επεκταθούν σε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων, όπως το αλκοόλ ή το gore. Η παγκόσμια διευθύντρια δημόσιας πολιτικής του Instagram, Tara Hopkins, τόνισε ότι όροι LGBTQ+ όπως «ομοφυλόφιλος» ή «τρανς» δεν θα αποκλειστούν βάσει των αλλαγών.

Οι γονείς θα μπορούν να χρησιμοποιούν μια πιο αυστηρή ρύθμιση για να εμποδίζουν τους εφήβους να βλέπουν, να αφήνουν ή να λαμβάνουν σχόλια κάτω από αναρτήσεις και η λειτουργία θα περιορίζει επίσης περαιτέρω τις συνομιλίες μέσω τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να έχουν οι έφηβοι.

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σταδιακά σε λογαριασμούς εφήβων στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά από την Τρίτη και θα έχουν εφαρμοστεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους.

