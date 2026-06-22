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ΗΠΑ: Αίρουν το εμπάργκο στο ιρανικό πετρέλαιο έως τις 21 Αυγούστου με αντάλλαγμα πυρηνικούς ελέγχους

Δίμηνη άδεια για ιρανικό πετρέλαιο μετά από συμφωνία με την Τεχεράνη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και επιστροφή των ελεγκτών IAEA.

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Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ | Getty Images
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Σε μια καθοριστική κίνηση που σηματοδοτεί τη σταδιακή εκτόνωση της γεωπολιτικής έντασης, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην έκδοση γενικής άδειας διάρκειας 60 ημερών, απελευθερώνοντας την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης με ορίζοντα έως τις 21 Αυγούστου. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται άμεσα με την απτή πρόοδο που σημειώνεται στις κρίσιμες διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, οι οποίες εξελίσσονται σε ελβετικό έδαφος.

Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, η απόφαση αυτή αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα μιας σειράς «παραγωγικών συνομιλιών» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ως αντάλλαγμα για αυτή την προσωρινή οικονομική ανάσα και την άρση των περιορισμών στο πετρέλαιο, η Τεχεράνη προχώρησε σε δύο κομβικές δεσμεύσεις που αφορούν τη διεθνή ασφάλεια:

Από τη μία πλευρά, εγγυάται πλέον την ελεύθερη και απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, και από την άλλη, επιτρέπει την άμεση επιστροφή των επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) για την πλήρη εποπτεία και τον έλεγχο του πυρηνικού της προγράμματος.

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