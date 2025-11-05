Μενού

ΗΠΑ: Αυξάνονται οι νεκροί από την πτώση αεροσκάφους της UPS

Στους 7 ο νέος απολογισμός από την πτώση του αεροσκάφους στο Κεντάκι.

Πτώση αεροσκάφους στο Κεντάκι
Πτώση αεροσκάφους στο Κεντάκι | x.com
Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ, αναθεώρησε προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μετά την απογείωσή του στη Λούιβιλ χθες Τρίτη, αναφερόμενος σε τουλάχιστον επτά νεκρούς.

«Τα νέα από τη Λούιβιλ είναι άσχημα απόψε (...) ο απολογισμός των νεκρών έφθασε τώρα τους τουλάχιστον 7 κι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί», ανέφερε ο κυβερνήτης Μπεσίαρ μέσω X, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστών και η έρευνα για το δυστύχημα συνεχίζονται.

 

