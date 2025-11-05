ΗΠΑ: Αυξάνονται οι νεκροί από την πτώση αεροσκάφους της UPS

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ, αναθεώρησε προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μετά την απογείωσή του στη Λούιβιλ χθες Τρίτη, αναφερόμενος σε τουλάχιστον επτά νεκρούς.

«Τα νέα από τη Λούιβιλ είναι άσχημα απόψε (...) ο απολογισμός των νεκρών έφθασε τώρα τους τουλάχιστον 7 κι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί», ανέφερε ο κυβερνήτης Μπεσίαρ μέσω X, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστών και η έρευνα για το δυστύχημα συνεχίζονται.

The news out of Louisville is tough tonight as the death toll has now reached at least 7, with that number expected to rise. First responders are onsite and working hard to extinguish the fire and continue the investigation. 1/3 — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 5, 2025

In memory of the three crew members of UPS Flight 2976, whose lives were lost near Louisville, Kentucky on November 4, 2025. ✈️🕯️🕯️🕯️



We stand with the UPS family, their fellow crewmembers, and everyone in the aviation community who is grieving today. Behind every flight number… pic.twitter.com/eWjVXcESOz — Pilots for HIMS Reform (@P4HReform) November 4, 2025