ΗΠΑ: Βουλευτής σήκωσε πλακάτ «Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» και αποβλήθηκε από την ομιλία Τραμπ

Αποβλήθηκε από την αίθουσα του Κογκρέσου των ΗΠΑ, όπου λάμβανε χώρα η ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν αφότου σήκωσε πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν η φράση «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι».

Το πλακάτ ήταν σαφής αναφορά στην ρατσιστική επίθεση που είχε εξαπολύσει ο Τραμπ κατά των Ομπάμα με βίντεο στο Truth Social, όπου εμφανίζονταν με σώμα πιθήκων. Μετά τον σάλο, το βίντεο αποσύρθηκε, αλλά ο πρόεδρος δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη.

Ο βετεράνος αφροαμερικανός δημοκρατικός βουλευτής, όμως, δεν το ξέχασε.

Ο δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν σηκώνει πλακάτ κατά του Τραμπ στην ομιλία του στο Κογκρέσο | EPA/JIM LO SCALZO/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Γκριν βρισκόταν ακριβώς απέναντι στον Τραμπ όταν ύψωσε το επίμαχο πλακάτ, προτού οδηγηθεί εκτός της αίθουσας με υπόκρουση την κραυγή από πλευράς ρεπουμπλικάνων: «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ!».

BREAKING: Al Green was just kicked out of the SOTU for the second year in a row to chants of USA.



He carried a sign that read “black people aren’t apes”.



Man I love this guy. pic.twitter.com/KBTT4HmzE8 — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 25, 2026

Ο Αλ Γκριν είχε αποβληθεί από το Κογκρέσο και πέρυσι, όταν βροντοφώναξε την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του.