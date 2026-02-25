ΗΠΑ: Βουλευτής σήκωσε πλακάτ «Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» και αποβλήθηκε από την ομιλία Τραμπ

Αποβλήθηκε από την αίθουσα του Κογκρέσου των ΗΠΑ, όπου λάμβανε χώρα η ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν αφότου σήκωσε πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν η φράση «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι».
Το πλακάτ ήταν σαφής αναφορά στην ρατσιστική επίθεση που είχε εξαπολύσει ο Τραμπ κατά των Ομπάμα με βίντεο στο Truth Social, όπου εμφανίζονταν με σώμα πιθήκων. Μετά τον σάλο, το βίντεο αποσύρθηκε, αλλά ο πρόεδρος δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη.
Ο βετεράνος αφροαμερικανός δημοκρατικός βουλευτής, όμως, δεν το ξέχασε.
Ο Γκριν βρισκόταν ακριβώς απέναντι στον Τραμπ όταν ύψωσε το επίμαχο πλακάτ, προτού οδηγηθεί εκτός της αίθουσας με υπόκρουση την κραυγή από πλευράς ρεπουμπλικάνων: «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ!».
Ο Αλ Γκριν είχε αποβληθεί από το Κογκρέσο και πέρυσι, όταν βροντοφώναξε την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του.
