ΗΠΑ: Βουλευτής σήκωσε πλακάτ «Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» και αποβλήθηκε από την ομιλία Τραμπ

Ο Αλ Γκριν δεν ξέχασε την επίθεση του Τραμπ στους Ομπάμα και αποφάσισε να τον αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κογκρέσο.

Ο δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν σηκώνει πλακάτ κατά του Τραμπ στην ομιλία του στο Κογκρέσο
Ο δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν σηκώνει πλακάτ κατά του Τραμπ στην ομιλία του στο Κογκρέσο | EPA/KENNY HOLSTON / POOL
Αποβλήθηκε από την αίθουσα του Κογκρέσου των ΗΠΑ, όπου λάμβανε χώρα η ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν αφότου σήκωσε πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν η φράση «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι».

Το πλακάτ ήταν σαφής αναφορά στην ρατσιστική επίθεση που είχε εξαπολύσει ο Τραμπ κατά των Ομπάμα με βίντεο στο Truth Social, όπου εμφανίζονταν με σώμα πιθήκων. Μετά τον σάλο, το βίντεο αποσύρθηκε, αλλά ο πρόεδρος δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη.

Ο βετεράνος αφροαμερικανός δημοκρατικός βουλευτής, όμως, δεν το ξέχασε. 

Ο δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν σηκώνει πλακάτ κατά του Τραμπ στην ομιλία του στο Κογκρέσο
Ο δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν σηκώνει πλακάτ κατά του Τραμπ στην ομιλία του στο Κογκρέσο | EPA/JIM LO SCALZO/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Γκριν βρισκόταν ακριβώς απέναντι στον Τραμπ όταν ύψωσε το επίμαχο πλακάτ, προτού οδηγηθεί εκτός της αίθουσας με υπόκρουση την κραυγή από πλευράς ρεπουμπλικάνων: «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ!».

Ο Αλ Γκριν είχε αποβληθεί από το Κογκρέσο και πέρυσι, όταν βροντοφώναξε την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

 

