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ΗΠΑ: Έπληξαν πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν - Αγνοούνται τρεις ναυτικοί

Αμερικανικές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο M/T Settebello στον Κόλπο του Ομάν.

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Δεξαμενόπλοιο σε θάλασσα
Δεξαμενόπλοιο σε θάλασσα | Shutterstock
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Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» στον Κόλπο του Ομάν το υπό σημαία Παλάου πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο M/T Settebello, στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στα ιρανικά λιμάνια, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την CENTCOM, μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το μηχανοστάσιο του M/T Settebello, αχρηστεύοντας το σύστημα πλοήγησης, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων.

Νωρίτερα, το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση στο M/T Settebello, ενημερώνοντας πως 21 ινδοί ναυτικοί διασώθηκαν αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων.

Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο της αμερικανικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί, τον Τζέισον Μικς, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για το συμβάν.

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