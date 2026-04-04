ΗΠΑ-Ιράν: Η κατάρριψη των μαχητικών αλλάζει το παιχνίδι - Από το πεδίο των μαχών στη διπλωματία

Καθώς ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν διανύει πλέον την έκτη εβδομάδα του, η Μέση Ανατολή βυθίζεται σε μια επικίνδυνη γεωπολιτική δίνη.

Οι ελπίδες για άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν ισχνές, την ώρα που η σύγκρουση δεν περιορίζεται μόνο στο στρατιωτικό πεδίο, αλλά προκαλεί σοβαρούς τριγμούς στην αμερικανική εσωτερική πολιτική σκηνή και απειλεί με μόνιμες βλάβες την παγκόσμια οικονομία.

Το «θρίλερ των αιθέρων» και η αναζήτηση του πιλότου

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ διατηρούν τον πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου, η πραγματικότητα επί του πεδίου διαψεύδει το αφήγημα της απόλυτης κυριαρχίας. Το Σάββατο, οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός Αμερικανού πιλότου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από σοβαρά πλήγματα στην αμερικανική αεροπορία: ένα διθέσιο μαχητικό F-15E καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, ενώ ένα αεροσκάφος A-10 Warthog συνετρίβη στο Κουβέιτ (αφού χτυπήθηκε επίσης από το Ιράν), αναγκάζοντας τον πιλότο του να χρησιμοποιήσει το σύστημα εκτίναξης.

Σε μια αγωνιώδη προσπάθεια έρευνας και διάσωσης, δύο αμερικανικά ελικόπτερα Black Hawk δέχθηκαν πυρά. Αν και κατάφεραν να διαφύγουν από τον ιρανικό εναέριο χώρο, παραμένει ασαφές το μέγεθος των τραυματισμών στα πληρώματά τους.

Στην Τεχεράνη, το κλίμα είναι πανηγυρικό. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης «χτενίζει» τις νοτιοδυτικές περιοχές, με τοπικούς αξιωματούχους να υπόσχονται αμοιβές για τη σύλληψη ή εξόντωση εχθρικών δυνάμεων. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, υποβάθμισε δεικτικά τους αμερικανικούς στόχους, δηλώνοντας ότι η επιδίωξη για «αλλαγή καθεστώτος» έχει πλέον εκπέσει σε ένα απλό «κυνήγι πιλότων».

Πολιτικές αναταράξεις στην Ουάσινγκτον

Η πιθανότητα να βρίσκεται ένας Αμερικανός στρατιωτικός ζωντανός και φυγάς εντός του Ιράν αποτελεί τεράστιο πολιτικό πονοκέφαλο για τον Λευκό Οίκο. Ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος λαμβάνει συνεχείς ενημερώσεις για την επιχείρηση διάσωσης, είχε πρόσφατα απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν επιστρέφοντάς το στη «Λίθινη Εποχή». Ωστόσο, η σύγκρουση –η οποία έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε 13 Αμερικανούς στρατιωτικούς και έχει τραυματίσει πάνω από 300– απολαμβάνει εξαιρετικά χαμηλή δημόσια υποστήριξη.

Αντιμέτωπος με τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και την πτώση της δημοτικότητάς του, ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει ριζικό ανασχηματισμό της κυβέρνησης, με αρχή την απομάκρυνση της Γενικής Εισαγγελέα Παμ Μπόντι, σε μια προσπάθεια πολιτικής «επανεκκίνησης».

Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την προσφορά του Πακιστάν να διαμεσολαβήσει για ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ. Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να υποκύψει στις αμερικανικές απαιτήσεις, θέτοντας ως μοναδικό όρο τον «οριστικό και διαρκή τερματισμό του παράνομου πολέμου».

Η βία συνεχίζει να κλιμακώνεται σε πολλαπλά μέτωπα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε «κύμα επιθέσεων» στην Τεχεράνη, ενώ παράλληλα διατηρεί ενεργό το μέτωπο στον Λίβανο, σφυροκοπώντας υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Εντός του Ιράν, αεροπορικές επιδρομές έπληξαν μια πετροχημική ζώνη στα νοτιοδυτικά (με απολογισμό πέντε τραυματίες), καθώς και αποθήκες εμφιαλωμένου νερού στα δυτικά. Το πλέον ανησυχητικό χτύπημα, ωστόσο, αφορούσε ένα βλήμα που έπληξε βοηθητικό κτίριο κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, σκοτώνοντας ένα άτομο.

Αν και η λειτουργία του αντιδραστήρα δεν επηρεάστηκε, ο Ιρανός ΥΠΕΞ υπενθύμισε τις δυτικές ευαισθησίες για τον σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, καταγγέλλοντας ότι το Μπουσέρ έχει ήδη βομβαρδιστεί τέσσερις φορές. Προειδοποίησε, μάλιστα, τα αραβικά κράτη του Κόλπου ότι ένα ραδιενεργό ατύχημα θα απειλούσε πρωτίστως τις δικές τους πρωτεύουσες.