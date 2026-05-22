ΗΠΑ - Ιράν: «Υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί» δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο

Σε τεντωμένο σχοινί κινείται η διπλωματική σκακιέρα στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να βρίσκονται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε το στίγμα της κατάστασης αμέσως μετά τη σύνοδο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, κρατώντας μια στάση συγκρατημένης αισιοδοξίας.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος την οποία δεν θέλει ούτε να υπερτιμήσει αλλά ούτε και να υποβαθμίσει, στέλνοντας το μήνυμα ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος να διανυθεί μέχρι την τελική συμφωνία.

Το «Plan B» του Τραμπ και τα αγκάθια των διαπραγματεύσεων

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ουάσινγκτον, υπό την καθοδήγηση του Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει σταθερά μια βιώσιμη και συμφέρουσα συμφωνία, όμως οι κόκκινες γραμμές της αμερικανικής πλευράς παραμένουν απόλυτες.

Η βασικότερη ανησυχία εστιάζεται στο να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικό όπλο, γεγονός που θέτει το ζήτημα του μελλοντικού εμπλουτισμού ουρανίου στο επίκεντρο των συζητήσεων, μαζί με το πιεστικό αίτημα για το άμεσο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός από τον ΠΟΥ για τον Έμπολα: Αναβαθμίστηκε σε «πολύ υψηλό» το επίπεδο κινδύνου στο Κονγκό

Ο Ρούμπιο δεν μάσησε τα λόγια του, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική διπλωματία έχει να κάνει με μια ομάδα πολύ δύσκολων ανθρώπων και ξεκαθάρισε ότι, αν και ο πρόεδρος Τραμπ προτιμά τη διαπραγμάτευση, έχει ήδη έτοιμο ένα εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που οι συνομιλίες οδηγηθούν σε αδιέξοδο.

Πακιστάν, Κατάρ και η διαρροή-βόμβα

Ενώ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έπλεξε το εγκώμιο του Πακιστάν, χαρακτηρίζοντάς το ως τον κεντρικό μεσολαβητή που επιτελεί αξιοθαύμαστο έργο, οι εξελίξεις στο παρασκήνιο τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και εμπλέκουν νέους παίκτες.

Marco Rubio on Iran:



The primary interlocutor on this has been Pakistan, and they have done an admirable job.



We are in constant communication with Field Marshal Asim Munir at the highest levels of our government. pic.twitter.com/iZhdFPOZyT — Clash Report (@clashreport) May 22, 2026

Πληροφορίες του Reuters αναφέρουν ότι μια διαπραγματευτική ομάδα από το Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη σε πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ, μια κίνηση που προκαλεί αίσθηση καθώς η Ντόχα είχε κρατήσει αποστάσεις μετά τις ιρανικές επιθέσεις που δέχτηκε κατά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα, το αραβικό δίκτυο al-Arabiya έβαλε φωτιά στο διπλωματικό προσκήνιο, δημοσιεύοντας αυτό που υποστηρίζει ότι είναι το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, δείχνοντας ότι η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή κρέμεται πλέον από μια κλωστή.

Διαβάστε ακόμα: Al Arabiya: Τα 10 βασικά σημεία στο προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν - Κατάπαυση πυρός και ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού στην Τεχεράνη για το τέλος του πολέμου

Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο Ασίμ Μουνίρ, είναι καθ’ οδόν για την Τεχεράνη, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Marco Rubio on NATO:



These bases in the region provided us logistical options that we wouldn’t otherwise have, and when some of their bases are denied to you during a conflict, you question whether that value is still there.



That’s gonna have to be discussed. pic.twitter.com/GW1G4pO7qp — Clash Report (@clashreport) May 22, 2026

Αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, στις 8 Απριλίου, έπειτα από έναν μήνα πολέμου, έχει γίνει μόνο ένας γύρος διαπραγματεύσεων –και αυτός απέβη άκαρπος– στις 11 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ.

Έκτοτε, οι συζητήσεις συνεχίζονται στα παρασκήνια. Την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι η επίσκεψη του Μουνίρ στην Τεχεράνη θα δώσει «ώθηση» στις διαπραγματεύσεις. Στις αρχές της εβδομάδας βρέθηκε στο Ιράν και ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν.