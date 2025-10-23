ΗΠΑ: Ήρθε και το «μαύρο» στον Τύπο - Έριξαν ιστότοπο που κατέγραφε διεθνείς στρατιωτικές παραβιάσεις

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απομάκρυνε μια διαδικτυακή πύλη που κατέγραφε αναφερόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ξένες στρατιωτικές μονάδες που προμήθευε με πολεμοφόδια η Αμερική.

Η Πύλη Αναφοράς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRG) λειτούργησε ως επίσημη «γραμμή πληροφόρησης» προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αναφέρει το BBC.

Ήταν το μόνο δημόσια προσβάσιμο κανάλι αυτού του είδους για οργανισμούς ή άτομα, ώστε να το ενημερώνουν απευθείας για πιθανές σοβαρές καταχρήσεις από ξένες δυνάμεις που όπλισαν οι ΗΠΑ.

Η διαγραφή του ιστοτόπου έχει καταδικαστεί από ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από έναν ανώτερο βοηθό του Κογκρέσου που συνέταξε τον νόμο που το απαιτούσε. Το Υπουργείο Εξωτερικών επέμεινε ότι εξακολουθεί να τηρεί τον νόμο.

Η πύλη δημιουργήθηκε το 2022 μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν σε διαδοχικές κυβερνήσεις να συμμορφωθούν με τις ενημερωμένες διατάξεις του Νόμου Leahy, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον πρώην γερουσιαστή των ΗΠΑ Patrick Leahy.

Αυτές απαιτούν από την κυβέρνηση να «διευκολύνει τη διανομή» πληροφοριών σχετικά με φερόμενες κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από στρατιωτικές μονάδες που παρέχονται από την Ουάσινγκτον.

Μεταξύ των υποθέσεων που υποβλήθηκαν μέσω της HRG ήταν η φερόμενη υπερβολική χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Κολομβία, ενώ αρκετές υποθέσεις επρόκειτο να υποβληθούν σχετικά με μονάδες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Ο Τιμ Ράιζερ, πρώην ανώτερος βοηθός του γερουσιαστή Λίχι, ο οποίος συνέταξε την τροπολογία του 2011 που επιβάλλει τη συλλογή πληροφοριών, δήλωσε στο BBC ότι η αφαίρεση της πύλης σήμαινε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών «αγνοούσε σαφώς τον νόμο».

Πρόσθεσε ότι αυτό ήταν ένα ακόμη σημάδι ότι «ολόκληρη η αρχιτεκτονική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» εντός του τμήματος «καθίστατο σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν να υποστηρίζουν ξένες δυνάμεις ασφαλείας που διαπράττουν ειδεχθή εγκλήματα, παρόλο που δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό», δήλωσε ο κ. Ράιζερ. «Ως αποτέλεσμα, θα υπάρχουν λιγότερα κίνητρα για τις ξένες κυβερνήσεις να οδηγήσουν άτομα που διαπράττουν τέτοια εγκλήματα στη δικαιοσύνη».