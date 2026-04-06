ΗΠΑ και Ιράν μελετούν σχέδιο για τερματισμό της σύγκρουσης, ακόμα και σήμερα - Όλα όσα προβλέπονται

Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.

Το σχέδιο καταρτίστηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής (05/04), είπε η ίδια πηγή, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει μία προσέγγιση δύο επιπέδων που στοχεύει τόσο στον τερματισμό του πολέμου αλλά και στο άνοιγμα της σημαντικής πλωτής οδού.

«Πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε όλα τα σημεία εντός της ημέρας» ανέφερε το άτομο που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων, υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας.

Συμπλήρωσε πως το αρχικό κείμενο θα διαρθρωθεί ως μνημόνιο συμφωνίας και θα οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Πακιστάν, του μοναδικού καναλιού επικοινωνίας στις συνομιλίες.

Το Axios είχε αναφέρει την Κυριακή πως ΗΠΑ - Ιράν και οι περιφερειακοί διαμεσολαβητές συζητούσαν πιθανή κατάπαυση πυρός 45 ημερών, στο πλαίσιο συμφωνίας δύο φάσεων η οποία θα μπορούσε να φέρει και το οριστικό τέλος του πολέμου.

Το Reuters αναφέρει σήμερα πως ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, είχε επικοινωνία, «καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας», με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, αλλά και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. Από πλευράς Ιράν, συνομίλησε ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Τι προβλέπει η συμφωνία για κατάπαυση πυρός

Όπως γίνεται γνωστό, στο υπό εξέταση κείμενο ορίζεται πως η κατάπαυση πυρός θα τεθεί σε άμεση ισχύ, ακόμα και εντός της σημερινής μέρας, και το Ορμούζ θα ανοίξει, αλλά θα δοθεί μία διορία 15-20 ημερών για να επανέλθει η τάξη.

Η «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», όπως ονομάστηκε προσωρινά, θα περιλάμβανε ένα περιφερειακό πλαίσιο για τα Στενά, αλλά θα χρειαστούν κατ΄ιδίαν συνομιλίες για το ζήτημα.

Προς το παρόν, καμία από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχει απαντήσει.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις αναφορικά με την σημαντική εξέλιξη.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στο παρελθόν πως η Τεχεράνη επιδιώκει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, με εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η τελική συμφωνία, εάν υπάρξει, είναι βέβαιο πως θα περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν να μην επιδιώξει ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων και την απελευθέρωση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Η τελευταία αυτή προσπάθεια έρχεται λίγο πριν από τη λήξη του τελεσίγραφου του Τραμπ για το άνοιγμα του Ορμούζ. Σε διαφορετική περίπτωση έχει προειδοποιήσει με σκληρές επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας. Το Ιράν, πάλι, απαντά πως θα απαντήσει με αντίστοιχη δριμύτητα.