ΗΠΑ: «Μεγάλη έξοδος» για τους Νοτιοκορεάτες εργάτες - Δεν δέχτηκαν τους όρους Τραμπ για παραμονή

Εκατοντάδες Νοτιοκορεάτες εργάτες, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα στη διάρκεια επιδρομής των αμερικανικών αρχών για τη σύλληψη μεταναστών σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai, απελευθερώθηκαν και θα μεταφερθούν σύντομα στο αεροδρόμιο.

Λίγο νωρίτερα, Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι είχαν δηλώσει πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσφέρθηκε να επιτρέψει στους εργάτες αυτούς να παραμείνουν στις ΗΠΑ αλλά μόνο για να εκπαιδεύσουν Αμερικανούς εργάτες, οι οποίοι αναπόφευκτα θα τους αντικαθιστούσαν.

Μεταξύ των εκατοντάδων που συνελήφθησαν, μόνο ένας δέχτηκε τους όρους του Τραμπ. Η αναχώρησή τους από τις ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για αργότερα σήμερα (11/9).

Ο Τραμπ εκκαθαρίζει και τους Νοτιοκορεάτες

Περίπου 300 Νοτιοκορεάτες συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα μαζί με 175 άλλους στην Τζόρτζια, στο χώρο όπου κατασκευάζεται το 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων εργοστάσιο των Hyundai Motor και LG Energy Solution, το οποίο θα παράγει μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιούνγκ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ότι οι διαδικασίες για την αναχώρηση των Νοτιοκρεατών σταμάτησαν, καθώς αξιωματούχοι ανταποκρίθηκαν στην πρόταση του Τραμπ.

Ο Τραμπ ζήτησε από αμερικανούς αξιωματούχους να «ενθαρρύνουν» τους εργάτες, που συνελήφθησαν στο εργοστάσιο, να παραμείνουν στη χώρα, σύμφωνα με αξιωματούχο του νοτιοκορεατικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος πρόσθεσε πως ο Τραμπ πρότεινε να παραμείνουν οι Νοτιοκορεάτες για να συνεχίσουν να εκπαιδεύουν Αμερικανούς.

Ο νοτιοκορεάτης υπουργός Εξωτερικών Τσο Χιούν, ο οποίος βρισκόταν στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει το θέμα με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, απάντησε προτείνοντας να επαναπατρισθούν αεροπορικώς οι Κορεάτες για να συνέλθουν και στη συνέχεια, εφόσον θέλουν, να επιστρέψουν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η επιδρομή που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε σοκ στη Νότια Κορέα και έκανε νοτιοκορεατικές εταιρείες να αναρωτιούνται για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.