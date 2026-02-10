ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροσκάφους με πολλά οχήματα - Προσγειώθηκε αναγκαστικά σε δρόμο της Τζόρτζια

Ένα μικρό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε πολυσύχναστο δρόμο στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με πολλά οχήματα και να διακοπεί η κυκλοφορία σε κεντρική διασταύρωση, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυσύχναστη οδική διασταύρωση στην πόλη Γκέινσβιλ, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση και προσέκρουσε σε αρκετά οχήματα στη Browns Bridge Road, στο ύψος της Pearl Nix Parkway.

Σε ενημέρωση που ανάρτησε στο Facebook το Αστυνομικό Τμήμα του Γκέινσβιλ, αναφέρεται ότι η συντριβή του αεροσκάφους οδήγησε στο κλείσιμο της Browns Bridge Road στο σημείο της Pearl Nix Parkway, ενώ προειδοποιήθηκαν οι οδηγοί για σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, λίγες στιγμές πριν ο πιλότος του αεροσκάφους ανέφερε μηχανικό πρόβλημα. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι ούτε ο πιλότος ούτε το άλλο άτομο που επέβαινε στο αεροσκάφος τραυματίστηκαν.

Οι οδηγοί δύο διαφορετικών οχημάτων μεταφέρθηκαν προληπτικά σε κοντινό νοσοκομείο, μετά τη σύγκρουση του αεροσκάφους με τα οχήματα κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής προσγείωσης στον πολυσύχναστο δρόμο.