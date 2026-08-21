ΗΠΑ: Συνελήφθη 35χρονη για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης – Στόχοι Λευκός Οίκος και Times Square

Σοβαρή υπόθεση τρομοκρατίας ερευνούν οι αμερικανικές αρχές, μετά τη σύλληψη 35χρονης στη Νέα Υόρκη, η οποία φέρεται να σχεδίαζε επίθεση στο Καπιτώλιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και να είχε συζητήσει ακόμη μεγαλύτερους στόχους, όπως ο Λευκός Οίκος και οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς στην Times Square.

Η Τζέσικα Μπόουι συνελήφθη την Τετάρτη στο Όλμπανι, έπειτα από επιχείρηση του FBI. Σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, η 35χρονη φέρεται να είχε επηρεαστεί από την ιδεολογία του ISIS και να σχεδίαζε επίθεση στο κτίριο του πολιτειακού Καπιτωλίου σε ημέρα κατά την οποία θα βρίσκονταν εκεί όσο το δυνατόν περισσότεροι γερουσιαστές.

Οι αρχές αναφέρουν ότι η Μπόουι βρισκόταν υπό παρακολούθηση για περίπου πέντε εβδομάδες και ότι είχε «ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω διαδικτύου». Κατά τη διάρκεια της έρευνας φέρεται να είχε έρθει σε επαφή με πληροφοριοδότες του FBI, στους οποίους παρουσίασε μέρος των σχεδίων της.

Οι αναφορές σε Λευκό Οίκο και Times Square

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή καταγγελία, η 35χρονη φέρεται να είχε δηλώσει ότι, εφόσον κατάφερνε να διαφύγει μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο, θα μπορούσε στο μέλλον να επιστρέψει στις ΗΠΑ για νέες επιθέσεις.

Μεταξύ των πιθανών στόχων που φέρεται να ανέφερε ήταν οι εορτασμοί της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην Times Square, όπου κάθε χρόνο συγκεντρώνονται τεράστια πλήθη.

Παράλληλα, φέρεται να είπε ότι θα προτιμούσε ως στόχο τον Λευκό Οίκο, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν πολύ δυσκολότερο.

Οι αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι η 35χρονη είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να διαφύγει στη Συρία μετά την επίθεση.

«Ξέρω ότι θα πάω φυλακή»

Μετά τη σύλληψή της, η Μπόουι φέρεται να έκανε δηλώσεις στους πράκτορες του FBI που οι αρχές εκλαμβάνουν ως μερική παραδοχή των πράξεών της.

«Δεν υπάρχει βοήθεια για μένα, ξέρετε ήδη αρκετά», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι γνώριζε πως αντιμετωπίζει πολυετή φυλάκιση.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, ευχαρίστησε το FBI και τις υπόλοιπες υπηρεσίες ασφαλείας για την αποτροπή της φερόμενης επίθεσης.

Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άμεση απειλή, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι αρχές θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά για την προστασία των κατοίκων και των δημόσιων θεσμών.