Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αφήσει το υπονοούμενο, πως έχει δώσει πάγιες εντολές στον αμερικανικό στρατό να διαλύσει το Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη υλοποιήσει τις εξαγγελίες της περί δολοφονίας του προέδρου, αναφέρει το AP News.

Όμως, οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν κάποιον αυτόματο μηχανισμό τύπου «dead man's switch», ο οποίος θα προκαλούσε άμεση στρατιωτική απάντηση.Το πρωτόκολλο που θα ακολουληθεί σε περίπτωση δολοφονίας του Τραμπ, αφορά την 25η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ και τον Νόμο περί Προεδρικής Διαδοχής του 1974. Σύμφωνα με αυτό, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, θα αναλάμβανε άμεσα τα καθήκοντα προέδρου και αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων.

Έτσι θα έχει την εξουσία να απαντήσει όπως θέλει σε οποιοδήποτε πλήγμα, είτε σύμφωνα με τα όσα ζήτησε ο Τραμπ, είτε να αντιδράσει με άλλο τρόπο.

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ έχουν back up σχέδιο έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διασφαλιστεί η κυβερνητική συνέχεια σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης.

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Ο Τραμπ έγραψε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν έχει διατυπώσει απειλές «να με δολοφονήσει ή να επιχειρήσει να με δολοφονήσει» και ισχυρίστηκε ότι 1.000 πύραυλοι είναι «οπλισμένοι, έτοιμοι για εκτόξευση και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ενώ χιλιάδες ακόμη θα ακολουθήσουν αμέσως εάν η ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει την απειλή της.

Από την πλευρά της η Τεχεράνη, μέσω του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε λίγες ώρες αργότερα ότι οι Ιρανοί δεν θα σταματήσουν να εκδικούνται για τη δολοφονία του πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Δεσμευόμαστε να εκδικηθούμε για το αγνό αίμα σου και για το αίμα όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων απέναντι στους εγκληματίες και ατιμασμένους δολοφόνους», δήλωσε σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. «Αυτή η εκδίκηση είναι η βούληση του έθνους μας και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί.»

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε το Σάββατο σε ερωτήματα σχετικά με το τι θα συνέβαινε στην περίπτωση δολοφονίας του Τραμπ.

Επιπλέον, η Wall Street Journal μετέδωσε αυτή τη βδομάδα ότι το Ισραήλ έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ για νέα σχέδια του Ιράν αναφορικά με την δολοφονία του Τραμπ, με τον Λευκό Οίκο να αρνείται να σχολιάσει το εν λόγω δημοσίευμα.