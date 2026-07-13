Το μεγάλο «κόλπο» του Τραμπ στο Ορμούζ: Αποκλείει το Ιράν και χρεώνει 20% όλο τον πλανήτη για «προστασία»

Σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει παγκόσμιο γεωπολιτικό και οικονομικό κλυδωνισμό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, μεταβάλλοντας ριζικά το καθεστώς ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το νέο δόγμα της Ουάσιγκτον, οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν πλέον επίσημα τον ρόλο του «Φύλακα του Στενού», επιβάλλοντας δύο δραστικά μέτρα.

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O Tραμπ ανακοίνωσε, τα εξής:

«Το Στενό του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΟ και θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, που ονομάστηκε έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέλθουν ή να εξέλθουν. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ανοιχτή χρήση του Στενού.

Οι ΗΠΑ θα είναι, από εδώ και στο εξής, γνωστές ως «ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ», αλλά ως εκ τούτου, και για λόγους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θα αποζημιώνονται, με ποσοστό 20% επί όλων των μεταφερόμενων φορτίων, για οποιοδήποτε κόστος είναι απαραίτητο για την παροχή ασφάλειας σε αυτό το πολύ ασταθές τμήμα του κόσμου.

Η διαδικασία και η διαμόρφωση θα ξεκινήσουν αμέσως. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρε ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

