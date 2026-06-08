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Πετρέλαιο: Νέο άλμα μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Εκτοξεύτηκε η τιμή του πετρελαίου, μετά μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν τα ξημερώματα της Δευτέρας.

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Βαρέλια πετρελαίου
Βαρέλια πετρελαίου | Shutterstock
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Μαζί με την καταγραφή των χθεσινοβραδινών (8/6) επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, καταγράφηκε άνοδος και στην τιμή το πετρελαίου, απειλώντας τις διαπραγματεύσεις για επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, σημείωσε αύξηση κατά 4,90% στα 97,65 δολάρια.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το βαρέλι του αμερικανικού WTI, παράδοσης Ιουλίου, ενισχύθηκε κατά 4,88% στα 94,96 δολάρια.

Ύστερα από 100 ημέρες σύγκρουσης και την εφαρμογή στις 8 Απριλίου μιας ήδη εύθραυστης εκεχειρίας, η περιοχή για άλλη φορά φλέγεται.

«Η κλιμάκωση αυτή είναι η πιο σοβαρή από την εκεχειρία της 8ης Απριλίου και πάει σημαντικά πίσω τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, αναλυτής στην Global Risk Management.

Για την ώρα, το πετρέλαιο παραμένει σε απόσταση από τα επίπεδα στα οποία ανήλθε στα τέλη Απριλίου, όταν η τιμή του Μπρεντ είχε σκαρφαλώσει στα 126,41 δολάρια, φτάνοντας στην υψηλότερη τιμή του, από την έναρξη του πολέμου.

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