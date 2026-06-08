Πετρέλαιο: Νέο άλμα μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Μαζί με την καταγραφή των χθεσινοβραδινών (8/6) επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, καταγράφηκε άνοδος και στην τιμή το πετρελαίου, απειλώντας τις διαπραγματεύσεις για επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, σημείωσε αύξηση κατά 4,90% στα 97,65 δολάρια.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το βαρέλι του αμερικανικού WTI, παράδοσης Ιουλίου, ενισχύθηκε κατά 4,88% στα 94,96 δολάρια.
Ύστερα από 100 ημέρες σύγκρουσης και την εφαρμογή στις 8 Απριλίου μιας ήδη εύθραυστης εκεχειρίας, η περιοχή για άλλη φορά φλέγεται.
«Η κλιμάκωση αυτή είναι η πιο σοβαρή από την εκεχειρία της 8ης Απριλίου και πάει σημαντικά πίσω τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, αναλυτής στην Global Risk Management.
Για την ώρα, το πετρέλαιο παραμένει σε απόσταση από τα επίπεδα στα οποία ανήλθε στα τέλη Απριλίου, όταν η τιμή του Μπρεντ είχε σκαρφαλώσει στα 126,41 δολάρια, φτάνοντας στην υψηλότερη τιμή του, από την έναρξη του πολέμου.
- Το στοίχημα για τη θέση του Κυρανάκη, η πόρτα που έφαγε ο Πολάκης και η προίκα του ΣΥΡΙΖΑ
- Ο μυστηριώδης οικισμός στη Θεσσαλονίκη που εγκαταλείφθηκε με το που φτιάχτηκε το πρώτο σπίτι
- «Έχει ένα sex appeal ακαταμάχητο» - Η παρουσιάστρια που για τον Βασάλο είναι η πιο σέξυ Ελληνίδα
- Τζέιμς Δαλαμάγκας: Πώς ο νούμερο 1 καταζητούμενος της Αυστραλίας έγινε «τσακωτός» στο Αίγιο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.