Νέο κύμα επιθέσεων του Ισραήλ στο Ιράν: Εκ νέου κλιμάκωση και συναγερμός στα κράτη του Περσικού Κόλπου

Σειρά από εκρήξεις που έπληξαν την Τεχεράνη και άλλες πόλεις στο Ιράν, μαρτυρούν μία νέα φονική κλιμάκωση στον πόλεμο, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε «στρατιωτικούς στόχους του ιρανικού καθεστώτος».

«Ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν», ανέφερε μέσω Telegram το κρατικό δίκτυο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, IRIB. Το Ιράν είχε εκτοξεύσει νωρίτερα πυραύλους κατά του Ισραήλ ως αντίποινα στο πλήγμα των IDF στη Βηρυτό χθες Κυριακή (7/6).

Ιράν: Περαιτέρω κλιμάκωση στον ορίζοντα

Ο Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, εκπρόσωπος της Χατάμ αλ-Ανμπίγια, της Διοίκησης που συντονίζει τη δράση του ιρανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε χθες πως «ο σιωνιστικός στρατός πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο και στα προάστια, και αν επεκτείνει τις επιθέσεις του στην περιοχή αυτή ή απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει πιο συντριπτικά και οδυνηρά πλήγματα».

Οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, το ένα από τα δυο μεγαλύτερα που εξυπηρετούν την ιρανική πρωτεύουσα, ανεστάλησαν μετά τις χθεσινές εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, μετέδωσε αργά το βράδυ το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων MEHR.

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε την αναστολή μέχρι νεοτέρας εντολής όλων των πτήσεων με προορισμό το αεροδρόμιο», ανέφερε το πρακτορείο.

Ανησυχία στα κράτη του Κόλπου

Την ίδια στιγμή, η κλιμάκωση συνοδεύεται από πανικό και πολλαπλές αναφορές για πλήγματα σε κράτη του Κόλπου, με τη Σουδική Αραβία σε συναγερμό.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο «κίνδυνος έχει πλέον περάσει» στην περιφέρεια Αλ-Χαρτζ, λίγη ώρα αφότου είχε εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους για πιθανή απειλή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο.

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Παράλληλα, το ιρανικό IRIB, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το Ιράν «δεν εκτόξευσε πυρά» προς την αεροπορική βάση Αλ-Χαρτζ στη Σαουδική Αραβία, διαψεύδοντας σχετικές αναφορές για πιθανό πλήγμα στην περιοχή.

Νωρίτερα, η χώρα τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, καθώς ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα προειδοποίησης για επικείμενη πυραυλική επίθεση στην περιοχή όπου βρίσκεται η στρατηγικής σημασίας αεροπορική βάση «Prince Sultan».

Η συγκεκριμένη βάση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τις ισορροπίες στην περιοχή, καθώς, πέρα από την πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας, φιλοξενεί και σημαντικό αριθμό αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.