Ιράν: «Άνευ νοήματος η εκεχειρία λόγω των επιθέσεων των ΗΠΑ» - Συνεχίζονται οι συνομιλίες λέει το CNN

To Ιράν, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, απαντά στις ΗΠΑ μετά τις βραδινές επιθέσεις και δηλώνει πως αυτές καθιστούν «άνευ νοήματος» την κατάπαυση πυρός.

Ο Αραγτσί καταδίκασε τις επιθέσεις, όπως αναφέρει το Sky News, και δήλωσε:

«Οι πρόσφατες παράνομες και εγκληματικές επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου που σέβονται την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, αλλά έχουν επίσης ουσιαστικά καταστήσει άνευ νοήματος την κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου 2026».

Πρόσθεσε ότι η χρήση στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή από τις ΗΠΑ «τοποθετεί αυτές τις χώρες στο πλευρό των επιτιθέμενων μερών».

Τις τελευταίες δύο νύχτες, η Τεχεράνη έχει επιτεθεί στο Κουβέιτ, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν.

Ο Αραγτσί ισχυρίστηκε επίσης ότι οι επιθέσεις του Ιράν «ασκούσαν το εγγενές δικαίωμα της αυτοάμυνας».

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CNN: Προχωρούν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Στο μεταξύ, οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προχωρούν καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας, μετέδωσε σήμερα το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή

Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν παρά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που απειλούν να περιπλέξουν τις διπλωματικές προσπάθειες.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι διαπραγματευτές του Κατάρ αποχώρησαν σήμερα από την Τεχεράνη, όπου είχαν μεταβεί χθες σε μια προσπάθεια να αμβλύνουν τις διαφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε στο AFP διπλωμάτης που έχει γνώση των συνομιλιών.

«Η αντιπροσωπεία του Κατάρ αποχώρησε από την Τεχεράνη σήμερα το πρωί έπειτα από συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, που διεξήχθησαν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και οι οποίες διήρκεσαν ως τις πρώτες πρωινές ώρες», εξήγησε ο διπλωμάτης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Από την πλευρά του το Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επέκρινε σήμερα τη στρατιωτική «κλιμάκωση» που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε τη δέσμευσή του σε μια «λύση έπειτα από διαπραγμάτευση».

«Η διπλωματία και ο διάλογος πρέπει να αποτελούν τις βασικές αρχές για να καταλήξουμε σε μια λύση έπειτα από διαπραγμάτευση αναφορικά με όλα τα ζητήματα για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών Ταχίρ Αντράμπι.

«Είναι δύσκολο να παραμένουμε αισιόδοξοι μπροστά στις νέες εχθροπραξίες», παραδέχθηκε. Όμως «ας μην ρίξουμε την αυλαία στην προσέγγιση του Πακιστάν στη διαμεσολάβηση», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι το Ισλαμαμπάντ έχει στείλει επιστολή προς τα εμπλεκόμενα μέρη. «Παραμένουμε δεσμευμένοι» στη μεσολάβηση, επέμεινε ο Αντράμπι