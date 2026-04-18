«Ανοιγοκλείνουν» σήμερα (17/4) τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία με φόντο τη συμφωνία του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για άνοιγμα του σημαντικού θαλάσσιου περάσματος. Μάλιστα, δύο πλοία δέχηκαν πυρά σύμφωνα με τις Επιχειρήσεις Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, δύο κανονιοφόροι του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν άνοιξαν πυρ εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου στο Στενό του Ορμούζ.

Iran Blocks Strait of Hormuz Again Over U.S. Blockade



Iran closed the strait again & fired on ships after a brief reopening, citing the U.S. blockade. Iran's Deputy FM Saeed Khatibzadeh expressed frustration, saying "Trump talks too much,” contradicts himself & is hard to… — Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

Τα δεξαμεόπλοια, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, φέρεται να είναι υπό ινδική σημαία.

Την επίθεση κατά τους, όσο διέσχιζαν τα Στενά, επιβεβαίωσε και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

Ο πρέσβης της Τεχεράνης στο Νέο Δελχί, Μοχαμάντ Φαταλί , κλήθηκε σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Βικράμ Μίσρι, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μίσρι μετέφερε τη βαθιά ανησυχία της Ινδίας για το περιστατικό με τα πυρά που αφορούσε δύο πλοία με ινδική σημαία στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μίσρι προέτρεψε τον πρέσβη να μεταφέρει τις απόψεις της Ινδίας στις αρχές του Ιράν και να επαναλάβει το συντομότερο δυνατό τη διαδικασία διευκόλυνσης της διέλευσης των πλοίων με προορισμό την Ινδία από τα Στενά.

Διαβάστε επίσης: Προειδοποίηση Χαμενεΐ «για πικρές ήττες στους εχθρούς» - Απομακρύνονται οι πιθανότητες συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε επίσης από «άγνωστο βλήμα» 25 ναυτικά μίλια ανοιχτά του βορειοανατολικού Ομάν, προκαλώντας ζημιές σε ορισμένα εμπορευματοκιβώτια, αναφέρει το UKMTO.

Το μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης

Σε νέο μήνυμα προχώρησαν οι Φρουροί της Επανάστασης οι οποίοι είπαν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση: «Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά. Θα τα ανοίξουμε μόνο με εντολή του ηγέτη μας Ιμάμ Χαμενεί και όχι με το tweet ενός ηλιθίου (σ.σ. Τραμπ)».

Στενά του Ορμούζ: Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν θέλει να «επιβάλλει τον έλεγχο»

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (SNSC) του Ιράν δηλώνει ότι είναι «αποφασισμένο» να επιβάλει τον έλεγχο των Στενών μέχρι το τέλος του πολέμου.

Αυτό έρχεται μετά τη δήλωση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ότι το στενό θα επιστρέψει «στην προηγούμενη κατάστασή του», με τις ένοπλες δυνάμεις να ελέγχουν την περιοχή.

Η ανάρτηση Τραμπ μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι μετά το κλείσιμο των Στενών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο ότι δεν θα αφήσει το Ιράν να «εκβιάσει» τις ΗΠΑ.

«Είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους. Ήθελαν να κλείσουν ξανά τα Στενά -ξέρετε, όπως κάνουν εδώ και χρόνια- και δεν μπορούν να μας εκβιάζουν», ανέφερε αναλυτικά.

Και συμπλήρωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν και ότι θα έχει πληροφορίες για το θέμα μέχρι το τέλος της ημέρας. «Συζητάμε μαζί τους, ο διάλογος προχωράει πολύ καλά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε σχετικά, ότι το Ιράν «έπαιξε ένα παιχνιδάκι» με την απόφασή του να κλείσει τη σημαντική θαλάσσια οδό.



