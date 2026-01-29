Το Ιράν απαντά στις απειλές Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι για συντριπτική απάντηση - Αποκτήσαμε 1.000 drones»

Μια «πολεμική διάθεση» πλανάται εδώ και μέρες στο Ιράν μετά τις απειλές Τραμπ και σήμερα (29/1) ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, δήλωσε έτοιμος για μια «συντριπτική απάντηση» στις ΗΠΑ.

Η ετοιμότητα του Ιρανικού στρατού έρχεται μετά από την απόκτηση 1.000 στρατηγικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δήλωσε: «Απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουμε», ο στρατός έχει ως «προτεραιότητα να ενισχύσει τα στρατηγικά πλεονεκτήματά του για μια άμεση και συντριπτική απάντηση σε κάθε εισβολή και επίθεση», δήλωσε ο στρατηγός, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

Διαβάστε επίσης: Ο Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του για το Ιράν - Οι πιθανοί στόχοι για «μεγάλο χτύπημα»

Υπό τις διαταγές του, οι ομάδες πυροβολικού μάχης απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones» που κατασκευάστηκαν από «τον στρατό σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας, ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ τον Ιούνιο, ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

Ιράν: Προς «μεγάλο χτύπημα» προσανατολίζεται ο Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις εχθές έδωσε δύο επιλογές στου Ιρανούς: Είτε συμφωνία για πυρηνικά, είτε μια χείριστη επίθεση από τις ΗΠΑ.

Αργότερα, ο Ρεπουμπλικανός φάνηκε να εγκαταλείπει τα σχέδια για συμφωνία με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, και στρέφεται στη λύση της επίθεσης - για άλλη μία φορά εντός ενός μήνα.

Δεν προέκυψε κανένα αποτέλεσμα στις προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να επιστρέφει στην επιθετική ρητορική του - που δεν εγκατέλειψε και ποτέ πλήρως - ενημερώνοντας πως επιπλέον αμερικανικές δυνάμεις κινούνται προς την περιοχή.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης, που επικαλείται το CNN, ανέφεραν πως ο πρόεδρος προσανατολίζεται σε «μεγάλο χτύπημα».