Ο Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του για το Ιράν - Οι πιθανοί στόχοι για «μεγάλο χτύπημα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως εγκαταλείπει τα σχέδια για συμφωνία με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, και στρέφεται στη λύση της επίθεσης - για άλλη μία φορά εντός ενός μήνα.

Δεν προέκυψε κανένα αποτέλεσμα στις προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να επιστρέφει στην επιθετική ρητορική του - που δεν εγκατέλειψε και ποτέ πλήρως - ενημερώνοντας πως επιπλέον αμερικανικές δυνάμεις κινούνται προς την περιοχή.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης, που επικαλείται το CNN, ανέφεραν πως ο πρόεδρος προσανατολίζεται σε «μεγάλο χτύπημα».

Το Ιράν, πάλι, μέσω στενού συνεργάτη του Ανώτατου ηγέτη της, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υπόσχεται «άμεση απάντηση» σε περίπτωση αμερικανικής επέμβασης και δεν αποκλείει και επίθεση στον στενό σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ.

Την Τετάρτη (28/01), ο Τραμπ απαίτησε, μέσω του Truth Social, να επιστρέψει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μία «δίκαιη και έντιμη λύση - όχι πυρηνικά όπλα».

Προειδοποίησε, δε, πως η επόμενη επίθεση των ΗΠΑ θα είναι «πολύ χειρότερη» από εκείνη της περασμένης χρονιάς, όταν είχαν πραγματοποιηθεί χτυπήματα σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι πιθανοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν

Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται να βάλει στο στόχαστρό του μέλη της ιρανικής ηγεσίας και αξιωματούχους ασφαλείας που εμπλέκονται στη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών, όπως και πυρηνικές εγκαταστάσεις και κυβερνητικά κτίρια.

Δεν είναι απίθανο να είναι στόχος και ο ίδιος ο Χαμενεΐ, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι είναι σχεδόν αδύνατος ο εντοπισμός του.

Δεν έχει πάρει, ακόμα, την τελική του απόφαση για το πώς θα κινηθεί, αλλά πιστεύει ότι πλέον διαθέτει πολύ περισσότερες επιλογές μετά και την αποστολή ισχυρών δυνάμεων στην περιοχή, κατά τις πηγές.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφτασε στον Ινδικό Ωκεανό την Δευτέρα (26/01), και συνεχίζει να πλησιάζει το Ιράν ώστε να μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε πιθανή επιχείρηση, είτε για να συμμετέχει σε χτυπήματα, είτε για να παρέχει προστασία σε περιφερειακούς συμμάχους που ενδέχεται να μπουν στο στόχαστρο των αντιποίνων της Τεχεράνης.

Επίσης, ο αμερικανικός στρατός μετακινεί συστήματα αεράμυνας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων συστοιχιών Patriot, για να βοηθήσει στην προστασία των αμερικανικών δυνάμεων.

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω διπλωματικών διαύλων, σε μία προσπάθεια να μην υλοποιηθούν τα σχέδια του Τραμπ.

Γιατί «ναυάγησαν» οι προσπάθειες για κατ΄ιδίαν επαφή

Μία από τις πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, σημείωσε πως υπήρξαν προσπάθειες και για κάποια κατ΄ιδίαν συνάντηση, αλλά το σχέδιο εγκαταλείφθηκε πολύ γρήγορα.

Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει σημαντικές εγγυήσεις για να γίνει μία τέτοια επαφή, όπως να σταματήσει μόνιμα ο εμπλουτισμός ουρανίου και να μπουν νέοι περιορισμοί στο βαλλιστικό πρόγραμμα της χώρας.

Το βασικό ζήτημα τριβής αποτέλεσε η αμερικανική απαίτηση να περιοριστεί το βεληνεκές των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, ικανοποιώντας έτσι μία μόνιμη ισραηλινή επιθυμία. Έκτοτε, έχουν «παγώσει» οι επαφές. Υπενθυμίζεται πως το Τελ-α-βιβ είχε δαπανήσει μεγάλο μέρος των αναχαιτιστικών του μέσων κατά τον 12ήμερο πόλεμο, για να εμποδίσει τους ιρανικούς πυραύλους από το να χτυπήσουν ισραηλινό έδαφος.

Σημειώνεται πως μετά τις περσινές επιθέσεις, το Ιράν προσπαθεί να ανοικοδομήσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις ακόμη βαθύτερα στο υπέδαφος, αλλά και δεν επιτρέπει στον πυρηνικό φορέα του ΟΗΕ να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις.

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε προ ημερών πως η ηγεσία της χώρας του είναι πάντα πρόθυμη να μιλήσει με το Ιράν εφόσον «γνωρίζει τους όρους. Είμαστε ανοιχτοί... άρα αν θέλουν να επικοινωνήσουμε, γνωρίζουν τους όρους μας και θα επικοινωνήσουμε».

Ιδανικά, ο Τραμπ θα ήθελε να πραγματοποιήσει ένα ισχυρό, οριστικό χτύπημα που θα αναγκάσει την Τεχεράνη να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Οι απρόβλεπτοι παράγοντες όμως είναι πολλαπλοί, καθώς, όπως έχουν πει και ειδικοί στο παρελθόν, «η Τεχεράνη δεν είναι Καράκας». Η κατάσταση που διαμορφώθηκε στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα για το Ιράν. Οι σληροπυρηνικοί κληρικοί δεν σταματούν στον Χαμενεΐ και κανείς δεν ξέρει ποιος και πώς θα τον διαδεχθεί στο - πολύ δύσκολο - σενάριο να πιαστεί η θανατωθεί από τις ΗΠΑ.