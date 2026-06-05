Ιράν: Αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία για συμφωνία με τις ΗΠΑ

Την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν θέτει ως προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ η Τεχεράνη, όπως δήλωσε στο CNNi υψηλόβαθμος αξιωματούχος και σύμβουλος του νέου Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Μάλιστα, εξαπέλυσε απειλές προς τις ΗΠΑ πως θα «μπουν σε έναν σκοτεινό δρόμο» εάν εξακολουθήσουν να πραγματοποιούν επιθέσεις στην Τεχεράνη.

«Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να ξεπεράσει αυτό το αδιέξοδο», δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε αποκλειστική συνέντευξη στην Τεχεράνη. «Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Τραμπ», πρόσθεσε.

Το Ιράν φέρεται να ζήτησε την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα κεφάλαια αμέσως μόλις υπογραφεί μια ενδιάμεση συμφωνία με τις ΗΠΑ και άλλα 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους ότι οποιαδήποτε αποδέσμευση κεφαλαίων σε αυτό το στάδιο θα μπορούσε να οδηγήσει στο να φύγει απο το τραπέζι ένα βασικό διαπραγματευτικό χαρτί.

Ο Τραμπ προσπαθεί να αποφύγει οτιδήποτε θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως παράδοση «παλετών μετρητών», μια φράση που ανέφερε για να επικρίνει την απόφαση του τότε προέδρου Μπαράκ Ομπάμα να δώσει στην Τεχεράνη οικονομική αποζημίωση.

Τέσσερα βασικά σημεία από τις δηλώσεις του

Αρχικά, στάθηκε στην απελευθέρωση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, λέγοντας: «Η πιθανή απελευθέρωση των κεφαλαίων από την κυβέρνηση Τραμπ θα ήταν ένας νέος ορίζοντας για το μέλλον του Ιράν και της Αμερικής. Εάν ο Τραμπ θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αυτά τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ένα τεστ εμπιστοσύνης. Αυτά είναι τα δικά μας χρήματα, όχι τα χρήματα της Αμερικής».

Στη συνέχεια, ο Ρεζάι προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «μεταφέρει τον πόλεμο» πέρα ​​από τον Περσικό Κόλπο εάν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν ξανά πλήγμα, επεκτείνοντας πιθανώς τις στρατιωτικές επιχειρήσεις από τα Στενά του Ορμούζ στον Ινδικό Ωκεανό, το στενό Μπαμπ Αλ Μαντάμπ, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

«Θα δώσουμε μια άλλη διάσταση στον πόλεμο επιτιθέμενοι σε αυτές τις άλλες αμερικανικές βάσεις στις οποίες έχουμε επιτεθεί μέχρι τώρα», είπε, συμπληρώνοντας ότι «η πιθανότητα πολέμου είναι μικρή».

Αν και απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση που αφορά την υγεία και τον ρόλο του Χαμενεΐ στη λήψη αποφάσεων στη χώρα, απέρριψε το ενδεχόμενο να συναντηθεί εκείνος με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό δεν θα συμβεί, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων και ο κ. Τραμπ έχει φέρει τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο. Αυτό δεν θα συμβεί», ανέφερε.

Καταληκτικά, ο Ρεζάι επέμεινε πως το Ιράν και το Ομάν έχουν την πλήρη κυριαρχία των Στενών του Ορμούζ μέσω των οποίων περνούσε το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο.

Απέφυγε να χαρακτηρίσει την απαίτηση για τέλη διέλευσης πλοίων στα Στενά ως διόδια, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν θα χρεώσει τέλος συντήρησης καθώς δεν θα έπρεπε να αναλάβει το κόστος της διαχείρισης του.