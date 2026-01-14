Ιράν: Δεν εκτελέστηκε σήμερα ο 26χρονος διαδηλωτής Εφράν Σολτάνι

Δεν θα εκτελεστεί σήμερα (14/1), όπως ήταν προγραμματισμένο από το καθεστώς, ο 26χρονος Εφράν Σολτάνι στο Ιράν σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει μέλος της οικογένειας του.

Συγκεκριμένα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ότι ο Ερφάν Σολτανί, ο οποίος θεωρείται ότι θα ήταν ο πρώτος άνθρωπος που θα εκτελούνταν στο πλαίσιο των τρεχουσών διαδηλώσεων, εκτελέστηκε σήμερα, σύμφωνα με όσα δήλωσε συγγενικό του πρόσωπο στο Sky News.

Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι ο Σολτανί ενδέχεται να εκτελεστεί οποιαδήποτε στιγμή.

Ο 26χρονος φέρεται να συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη. Η Νορβηγική Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε ότι κρατείται στη φυλακή Κεζέλ Χεσάρ και ότι «η πιθανότητα εκτέλεσής του μέσα στις επόμενες ώρες είναι πολύ υψηλή».

Υπενθυμίζεται ότι, συγγενείς του 26χρονου Ερφάν Σολτάνιπέρασαν τη νύχτα έξω από τις φυλακές Ghezel Hesar, απευθύνοντας επανειλημμένες εκκλήσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει προκειμένου να σωθεί η ζωή του. «Σας παρακαλώ, πρόεδρε Τραμπ, μην τον αφήσετε να εκτελεστεί», δηλώνουν, καθώς το Ιράν φαίνεται αποφασισμένο να προχωρήσει στην εφαρμογή της θανατικής ποινής, αψηφώντας τις διεθνείς αντιδράσεις.

Η ξαδέλφη του Ερφάν, Σομαγέχ, δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNN: «Χρειαζόμαστε άμεσα τη βοήθεια του Τραμπ. Σας ικετεύω, μην αφήσετε τον Ερφάν να εκτελεστεί».

Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτάνι

Ο Ερφάν Σολτάνι (Erfan Soltani) , είναι ένας 26χρονος διαδηλωτής, ο οποίος επρόκειτο να εκτελεστεί μετά τις μαζικές συλλήψεις στο Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη από τις αρχές, την περασμένη εβδoμάδα.

Συγκεκριμένα, σε δήλωση που ήρθε στο φως την Δευτέρα (12/01), προσθέτει ότι «αντιμετωπίζει την επικείμενη εκτέλεση της θανατικής ποινής μετά από μια ταχεία και αδιαφανή δικαστική διαδικασία».

Η Hengaw (ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων) αναφέρει ότι, ενώ η οικογένεια του διαδηλωτή έχει ενημερωθεί για την επικείμενη εκτέλεση, «σκόπιμα δεν έχει ενημερωθεί» για τη δικαστική διαδικασία.

Οι ισχυρισμοί της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντικατοπτρίζουν μια προφανή ταχεία αλλαγή που επιδιώκει το καθεστώς όσον αφορά τη νομική τιμωρία των διαδηλωτών.

Μια από τους πολλούς δημοσιογράφους - ακριβιστές στο Ιράν σημειώνει: «Ο λαός του Ιράν χρειάζεται βοήθεια. Το καθεστώς τους σκοτώνει με κάθε δυνατό μέσο».