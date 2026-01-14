Ιράν: Συγγενείς του Ερφάν Σολτάνι κάνουν έκκληση στον Τραμπ - «Πρόεδρε μην αφήσετε να εκτελεστεί»

Ώρες έντονης αγωνίας βιώνουν οι συγγενείς του 26χρονου Ερφάν Σολτάνι, του πρώτου διαδηλωτή της εξέγερσης στο Ιράν που καταδικάστηκε σε θάνατο και αναμένεται να εκτελεστεί δια απαγχονισμού.

Σε κατάσταση απόγνωσης, μέλη της οικογένειάς του πέρασαν τη νύχτα έξω από τις φυλακές Ghezel Hesar, απευθύνοντας επανειλημμένες εκκλήσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει προκειμένου να σωθεί η ζωή του. «Σας παρακαλώ, πρόεδρε Τραμπ, μην τον αφήσετε να εκτελεστεί», δηλώνουν, καθώς το Ιράν φαίνεται αποφασισμένο να προχωρήσει στην εφαρμογή της θανατικής ποινής, αψηφώντας τις διεθνείς αντιδράσεις.

Η ξαδέλφη του Ερφάν, Σομαγέχ, δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNN: «Χρειαζόμαστε άμεσα τη βοήθεια του Τραμπ. Σας ικετεύω, μην αφήσετε τον Ερφάν να εκτελεστεί».

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν «πολύ σκληρά μέτρα», ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εκτελέσεων συλληφθέντων διαδηλωτών από το ιρανικό καθεστώς, προσθέτοντας: «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε τι θα συμβεί».

Παρά τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου, το Ιράν αγνόησε τις απειλές και δήλωσε αποφασισμένο να επισπεύσει τις εκτελέσεις, μετά τη σύλληψη περίπου 18.000 διαδηλωτών, συνεχίζοντας την αμείλικτη καταστολή των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.

Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτάνι

Ο Ερφάν Σολτάνι (Erfan Soltani) , είναι ένας 26χρονος διαδηλωτής, ο οποίος επρόκειτο να εκτελεστεί μετά τις μαζικές συλλήψεις στο Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη από τις αρχές, την περασμένη εβδoμάδα.

Συγκεκριμένα, σε δήλωση που ήρθε στο φως την Δευτέρα (12/01), προσθέτει ότι «αντιμετωπίζει την επικείμενη εκτέλεση της θανατικής ποινής μετά από μια ταχεία και αδιαφανή δικαστική διαδικασία».

Η Hengaw (ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων) αναφέρει ότι, ενώ η οικογένεια του διαδηλωτή έχει ενημερωθεί για την επικείμενη εκτέλεση, «σκόπιμα δεν έχει ενημερωθεί» για τη δικαστική διαδικασία.

Οι ισχυρισμοί της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντικατοπτρίζουν μια προφανή ταχεία αλλαγή που επιδιώκει το καθεστώς όσον αφορά τη νομική τιμωρία των διαδηλωτών.

Μια από τους πολλούς δημοσιογράφους - ακριβιστές στο Ιράν σημειώνει: «Ο λαός του Ιράν χρειάζεται βοήθεια. Το καθεστώς τους σκοτώνει με κάθε δυνατό μέσο».