Το Ιράν διακόπτει την συμφωνία με τις ΗΠΑ: Αναστέλλει τις δεσμεύσεις του - « Δεν τις εφαρμόζουμε»

Το Ιράν ανέστειλε τις δεσμεύσεις του για το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) που συμφωνήθηκε μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, σε σχόλια που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έχουν ήδη αναστείλει τις δικές τους δεσμεύσεις.

Όπως αναφέρει το Sky News, ο Γκαριμπαμπάντι φέρεται να πρόσθεσε:

«Έχουμε επίσης αναστείλει τις δεσμεύσεις μας. Δεν τις εφαρμόζουμε και είμαστε απασχολημένοι με την υπεράσπιση της χώρας μας».

Υπενθυμίζεται ότι η προκαταρκτική συμφωνία υποτίθεται ότι θα έφερε κατάπαυση του πυρός και θα έδινε και στις δύο πλευρές χρόνο και χώρο για να διαπραγματευτούν άλλα ζητήματα.

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Στο πλαίσιο αυτής, οι ΗΠΑ ήραν τον αποκλεισμό τους και το Ιράν άνοιξε ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Και οι δύο πλευρές έκτοτε έχουν υποχωρήσει από αυτές, κατηγορώντας η μία την άλλη ότι παραβίασε πρώτη τη συμφωνία, καθώς οι μάχες συνεχίζονται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, δήλωσε προηγουμένως ότι η συμφωνία είχε «τελειώσει».