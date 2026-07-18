Μπαμπ ελ Μαντέμπ: Ο «άσσος στο μανίκι» του Ιράν είναι μία στενή λωρίδα θάλασσας των Χούθι

Το Ιράν έχει δώσει ήδη από χθες, Πέμπτη (17/7) εντολή στους Χούθι να κλείσουν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πλήξουν ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με άρθρο του Reuters.

Το στενό αυτό είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς πίεσης της Τεχεράνης, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρό πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία, αντίστοιχο με αυτό που θα είχε η αξιοποίηση του Στενού του Ορμούζ, σημειώνει σε ανάλυσή του το ισραηλινό Channel 12.

Μετά το κλείσιμο του Ορμούζ, απομένουν για το Ιράν δύο σημαντικά μέσα αποτροπής. Το πρώτο είναι η στοχοποίηση των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή. Το δεύτερο μέσο είναι ο αποκλεισμός του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Ο δεύτερος «άσσος στο μανίκι»

Το Στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποτελεί μία από τις βασικότερες θαλάσσιες αρτηρίες της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, οι Ιρανοί απειλούν να το χρησιμοποιήσουν ως μοχλό πίεσης στην παγκόσμια αγορά εμπορευμάτων. Ενδεχόμενο κλείσιμό του θα μπορούσε να επιφέρει βαρύ πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία.

Μέσω του Στενού διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό τη Διώρυγα του Σουέζ. Πρόκειται για ζωτικής σημασίας διαδρομή για την εφοδιαστική αλυσίδα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Παράλληλα, από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ διέρχονται καθημερινά σχεδόν έξι εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, κυρίως της Σαουδικής Αραβίας. Το κλείσιμό του επομένως θα επιδείνωνε περαιτέρω την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και τις πιέσεις στις αγορές εμπορευμάτων.