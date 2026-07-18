Επιδρομών συνέχεια στη Μέση Ανατολή: Νεκροί στο Ιράν από χτυπήματα των ΗΠΑ - Στοχεύει βάσεις η Τεχεράνη

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να παίρνει διαστάσεις, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να διευρύνουν τις επιθέσεις τους και να ανταλλάσσουν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές παντού στον Περσικό Κόλπο.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από αμερικανικές επιδρομές στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι προχώρησε σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Κουβέιτ και την Ιορδανία, κατά την ΕΡΤ.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Μέση Ανατολή - Πλήγματα του Ιράν σε καίριες υποδομές

Στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, στο στόχαστρο βρέθηκαν το στρατόπεδο Ουνταϊρί, όπου βρίσκεται αποθήκη πυρομαχικών, καθώς και η βάση Ali Al Salem, με αναφορές για πλήγματα σε κτίρια διοίκησης, αποθήκες πυρομαχικών και υποδομές σύνδεσης.

Στην Ιορδανία, οι ιρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι στόχευσαν στρατιωτικές δεξαμενές καυσίμων στην αεροπορική βάση Αζράκ.

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Μέση Ανατολή - Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο, όπως ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), τη «συνεχή υποβάθμιση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων».

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός διέψευσε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης ότι δύο πετρελαιοφόρα εξερράγησαν στο Στενό του Ορμούζ αφού προσέκρουσαν σε νάρκες, χαρακτηρίζοντας την αναφορά ψευδή.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, 22:00 ώρα Ελλάδας), για έβδομη διαδοχική νύχτα», με στόχο «να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του ιρανικού στρατού».

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αναζωπυρώθηκαν στις 7 Ιουλίου, έπειτα από φερόμενες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, τις οποίες οι ΗΠΑ απέδωσαν στο Ιράν.

Οι νέες επιθέσεις εκτιμάται ότι δυσχεραίνουν τις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό της σύγκρουσης.