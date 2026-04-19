Το Ιράν δημοσίευσε βίντεο από υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις: Πώς ενισχύθηκαν εν μέσω εκεχειρίας

Tο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δημοσίευσε βίντεο το οποίο αποκαλύπτει την αναμόρφωση και την ανακατασκευή των αποθεμάτων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του, που από αξιωματούχους αυτό μεταφράζεται ως εργαλείο για να «δείξουν την ετοιμότητά τους».
Συγκεκριμένα ο Seyed Majid Mousavi, διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης του IRGC, μοιράστηκε ντοκουμέντο που παρουσιάζει την ανακαίνιση των πλατφορμών εκτόξευσης και την αποκατάσταση των αποθεμάτων όπλων.
Δήλωσε ότι κατά την περίοδο της εκεχειρίας, ο ρυθμός αναβάθμισης και αναπλήρωσης των συστημάτων εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά ξεπέρασε και τα προπολεμικά επίπεδα.
Ιράν: Τι δήλωσε ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης
«Κατά την περίοδο της εκεχειρίας, η ταχύτητά μας στην ενημέρωση και την επαναπλήρωση των πλατφορμών εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι υψηλότερη από ό,τι πριν από τον πόλεμο», έγραψε ο Seyed Majid Mousavi.
Ισχυρίστηκε επίσης ότι η αντίπαλη πλευρά δεν μπόρεσε να δημιουργήσει παρόμοιες συνθήκες, βασιζόμενη αντ' αυτού στον σταδιακό ανεφοδιασμό πυρομαχικών από μακρινές τοποθεσίες.
Υιοθετώντας πιο έντονο τόνο, ο διοικητής του IRGC στο Ιράν περιέγραψε την τρέχουσα φάση της σύγκρουσης ως μια ακόμη ήττα για τον αντίπαλο, προσθέτοντας: «Έχουν χάσει και αυτό το στάδιο του πολέμου - έχουν χάσει το στενό και έχουν χάσει τον Λίβανο και την περιοχή», είπε μεταξύ άλλων.
