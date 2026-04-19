Νέες απειλές Τραμπ: «Να τελειώσει η ιρανική μηχανή θανάτου, έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 47 χρόνια»

Με νέα παρέμβασή του μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, υιοθετώντας υψηλούς τόνους.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκαν πυρά στην περιοχή των Στενών, τα οποία όπως ανέφερε κατευθύνθηκαν και προς πλοία ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι αμερικανική αντιπροσωπεία πρόκειται να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ για επαφές και διαπραγματεύσεις, ενώ σχολίασε ότι η κατάσταση γύρω από το καθεστώς λειτουργίας των Στενών παραμένει ασαφής και αντιφατική.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι εξελίξεις έχουν σημαντικό οικονομικό κόστος για το Ιράν, κάνοντας λόγο για μεγάλες ημερήσιες απώλειες, ενώ σημείωσε ότι η αμερικανική πλευρά δεν πλήττεται στον ίδιο βαθμό.

Συνεχίζοντας, επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον προτείνει μια «δίκαιη και λογική συμφωνία», προειδοποιώντας ωστόσο ότι σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε εκτεταμένα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για ανάγκη τερματισμού της ιρανικής στρατιωτικής δραστηριότητας, επισημαίνοντας ότι, κατά την άποψή του, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα έπρεπε να έχει δρομολογηθεί εδώ και δεκαετίες.

«To Ιράν διέπραξε μια σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το Ιράν διέπραξε μια «σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας, ωστόσο ο ίδιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου ABC News Τζόναθαν Καρλ.

Σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Τραμπ είπε στον Καρλ: «Θα συμβεί. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τον καλό ή τον δύσκολο τρόπο. Θα συμβεί. Μπορείτε να πείτε πως το δήλωσα», έγραψε ο δημοσιογράφος στην ανάρτησή του.

⁠Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις γύρισαν πίσω δύο τάνκερ που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα, αφού εξέδωσαν προειδοποιήσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επισημαίνοντας πως αυτό είναι αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου αμερικανικού θαλάσσιου αποκλεισμού στο Ιράν.

Δύο δεξαμενόπλοια, που ταξίδευαν υπό σημαία Μποτσουάνα και Ανγκόλα αντίστοιχα, υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία, έπειτα από αυτό που αναφέρθηκε στην ανακοίνωση ως «μη εξουσιοδοτημένος διάπλους» από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Είμαστε ακόμη μακριά»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «πρόοδος» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ωστόσο υπογράμμισε πως οι δύο πλευρές παραμένουν «ακόμη μακριά» από μια οριστική συμφωνία.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφωνίες. Ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα παραμένουν άλυτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γαλιμπάφ.



Παράλληλα, τόνισε ότι «είμαστε ακόμη μακριά» από την επίτευξη τελικής συμφωνίας, μιλώντας σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική τηλεόραση.