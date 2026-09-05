Ιράν: Εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Χαργκ - Στοχοποιείται το κομβικό λιμάνι του Περσικού Κόλπου

Εκρήξεις ακούστηκαν προ ολίγου κοντά στο νησί Χαργκ του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, με την προέλευσή τους να είναι άγνωστη μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Το νησί Χαργκ που αναφέρεται και ως το «Απαγορευμένο Νησί», είναι ένα κομβικό σημείο διέλευσης στον Περσικό Κόλπο. Το νησί βρίσκεται 25 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν και 660 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Στενού του Ορμούζ.

Υπό τη διοίκηση της παρακείμενης παράκτιας επαρχίας Μπουσέρ, το Χαργκ παρέχει λιμάνι για την εξαγωγή έως και 90% των πετρελαϊκών προϊόντων του Ιράν, καθώς και χώρο αποθήκευσης αποθέματος έως και 30 εκατομμυρίων βαρελιών πετελαίου.