To Ιράν επανεξετάζει τη συμμετοχή του σε νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Δεν υπάρχει οριστική απόφαση

Το Ιράν επανεξετάζει την απόσυρσή του από τον προτεινόμενο δεύτερο γύρο άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η πηγή εξήρε τις «θετικές» προσπάθειες του Πακιστάν να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από το Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Διαβάστε ακόμα: Απειλές και εντάσεις κλονίζουν την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή - ΗΠΑ και Ιράν δεν υποχωρούν από τις θέσεις τους

Αυτό θα εξασφάλιζε τη συμμετοχή της χώρας στον επόμενο γύρο συνομιλιών, με την Τεχεράνη να «εξετάζει θετικά τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές συνομιλίες», ανέφερε ο αξιωματούχος, ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.

ΥΠΕΞ ΗΠΑ: «Κανένα σχέδιο για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων από το Ιράν»

Όπως αναφέρει το Sky News, το Ιράν είχε απορρίψει μια πρόταση των ΗΠΑ για δεύτερο γύρο άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την Τετάρτη. Το καθεστώς δεν είχε «κανένα σχέδιο για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων», δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, βασικός μεσολαβητής, είπε νωρίτερα στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ αποτελούσε βασικό εμπόδιο στις συνομιλίες.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έθεσαν σε εφαρμογή τον αποκλεισμό την περασμένη εβδομάδα και κατάσχεσαν ένα πλοίο υπό ιρανική σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ο στρατός χρησιμοποίησε βία για να εμποδίσει τη διέλευση γύρω από τα ιρανικά λιμάνια.