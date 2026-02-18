Το Ιράν ετοιμάζεται για επίθεση από τις ΗΠΑ: Τι μαρτυρούν δορυφορικές εικόνες

Έμμεσα το Ιράν επιβεβεαιώνει μια επικείμενη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς δορυφορικές φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media, μαρτυρούν ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής επισκευάζει και ενισχύει στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις μεταξύ άλλων, στο Παρτσίν, το Νατάνζ και στο Ισφαχάν.

Satellite images show Iran repairing and fortifying sites amid US tensions - https://t.co/hoNHeQXzl2 — Reuters Iran (@ReutersIran) February 18, 2026

Γενικότερα, τα ντοκουμέντα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, δείχνουν επίσης ότι το Ιράν έχει θάψει τις εισόδους των τούνελ σε μια πυρηνική εγκατάσταση που βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν πέρυσι, έχει οχυρώσει τις εισόδους των τούνελ κοντά σε μια άλλη εγκατάσταση και έχει επισκευάσει τις βάσεις πυραύλων που χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Οι εικόνες αυτές προσφέρουν μια γεύση από τις δραστηριότητες του Ιράν σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των εντάσεων με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, απειλώντας παράλληλα με στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

Παρτσίν

Περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, το συγκρότημα Παρτσίν είναι μια από τις πιο ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Δυτικές μυστικές υπηρεσίες έχουν υπονοήσει ότι η Τεχεράνη πραγματοποίησε εκεί δοκιμές σχετικές με πυροδοτήσεις πυρηνικών βομβών πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει ατομικά όπλα. Το Ισραήλ είχε πλήξει το Παρτσίνιν και οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν κάνει νέες κατασκευές στην περιοχή, ενώ φαίνεται κάτι σαν μεταλλική στέγη να καλύπτει τη μεγάλη κατασκευή.

Εικόνες από τις 13 Δεκεμβρίου δείχνουν την εγκατάσταση εν μέρει καλυμμένη. Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου, δεν ήταν καθόλου ορατή, καθώς ήταν κρυμμένη από αυτό που οι ειδικοί λένε ότι είναι μια τσιμεντένια κατασκευή.

Διαβάστε επίσης: Όλο και πιο κοντά η κυβέρνηση Τραμπ σε έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν: Ο ρόλος του Ισραήλ

Με την πάροδο των ημερών, δορυφορικές εικόνες του Φεβρουαρίου, δείχνουν επίσης την ταφή όλων των εισόδων σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν και την οχύρωση εισόδων σηράγγων κοντά στο Νατάνζ.

Νατάνζ

Οι δορυφορικές εικόνες, δείχνουν αλλαγές και στο Νατάνζ. Από τις 10 Φεβρουαρίου αποτυπώνονται συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη θωράκιση και την αμυντική ενίσχυση δύο εισόδων σε ένα συγκρότημα σηράγγων περίπου 2 χιλιόμετρα από το Νατάνζ,

Παράλληλα, φαίνεται ότι χρησιμοποιείται πολύ βαρύς εξοπλισμός στην περιοχή.

Ισφαχάν

Για τις ΗΠΑ, το Ισφαχάν είχε αποτελέσει επίσης, στόχο βομβαρδισμού των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούνιο, καθώςε διαθέτει τρία ιρανικά εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου.

Περιλαμβάνει μια υπόγεια περιοχή όπου, σύμφωνα με διπλωμάτες, έχει αποθηκευτεί μεγάλο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Δορυφορικές εικόνες από τα τέλη Ιανουαρίου έδειξαν νέες προσπάθειες για το «μπάζωμα» δύο εισόδων τούνελ στο συγκρότημα, ανέφερε το ινστιτούτο ISIS στις 29 Ιανουαρίου.

Σε ενημέρωση στις 9 Φεβρουαρίου, το ISIS ανέφερε ότι μια τρίτη είσοδος είχε επίσης καλυφθεί με χώμα, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι είσοδοι στο συγκρότημα των τούνελ είναι πλέον «εντελώς θαμμένες».

Δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν στα τέλη Ιανουαρίου έδειξαν νέες προσπάθειες να θαφτούν δύο είσοδοι σηράγγων στο συγκρότημα, ανέφερε το ISIS στις 29 Ιανουαρίου. Σε μια ενημέρωση στις 9 Φεβρουαρίου, το ISIS ανέφερε ότι μια τρίτη είσοδος είχε επίσης καλυφθεί με χώμα, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι είσοδοι στο συγκρότημα των σηράγγων ήταν πλέον «εντελώς θαμμένες».

Μια εικόνα της 10ης Φεβρουαρίου δείχνει και τα τρία τούνελ θαμμένα, δήλωσε ο Goodhind. Το ISIS ανέφερε στις 9 Φεβρουαρίου ότι "το μπάζωμα των εισόδων των τούνελ θα βοηθούσε στη μείωση των επιπτώσεων οποιασδήποτε πιθανής αεροπορικής επιδρομής και θα καθιστούσε δύσκολη την επίγεια πρόσβαση σε μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση ή καταστροφή τυχόν υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που μπορεί να στεγάζεται μέσα.

