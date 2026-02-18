Αν και οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν είναι ξεκάθαρες και οι εντάσεις στην περιοχή αυξημένες, το Axios προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκεται ακόμα πιο κοντά σε μεγάλο πόλεμπο με τη Μέση Ανατολή, από όσο φανταζόμαστε, ο οποίος μάλιστα, μπορεί να λάβει χώρα και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε μια σύγκριση με την επιχείρηση Τραμπ στη Βενεζουέλα, ο ιστότοπος αναφέρει ότι αν γίνει επόθεση στο Ιράν, δεν θα θυμίζει ...Μαδούρο. Αυτή τη φορά πρόκειται για μαζική, εβδομαδιαία εκστρατεία.

Υπενθυμίζεται ότι, για μια σύγκρουση μεγαλύτερης κλίμακας είχε κάνει λόγο προ ημερών, δημοσίευμα το οποίο μαρτυρούσε την προετοιμασία του αμερικανικού στρατού για σύγκρουση «διαρκείας» με το Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Την ίδια στιγμή, η αρμάδα του Τραμπ έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει δύο αεροπλανοφόρα, δώδεκα πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και πολλαπλά συστήματα αεράμυνας. Μέρος αυτής της ισχύος πυρός βρίσκεται ακόμη καθ' οδόν.

Περισσότερες από 150 στρατιωτικές πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων των ΗΠΑ έχουν μεταφέρει οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή.

Μόλις τις τελευταίες 24 ώρες, άλλα 50 μαχητικά αεροσκάφη - F-35, F-22 και F-16 - κατευθύνθηκαν προς την περιοχή.

Ο ρόλος του Ισραήλ

Άξιο αναφοράς είναι το ότι το Ισραήλ «μπαίνει στο παιχνίδι» της σύγκρουσης με τις πηγές να αναφέρουν ότι θα υπάρξει μια κοινή εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ με πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, από τον 12ήμερο πόλεμο υπό την ηγεσία του Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, στον οποίο τελικά συμμετείχαν οι ΗΠΑ για να καταστρέψουν τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ένας τέτοιος πόλεμος θα είχε δραματική επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή και σημαντικές επιπτώσεις για τα υπόλοιπα τρία χρόνια της προεδρίας Τραμπ.

Με την προσοχή του Κογκρέσου και του κοινού απασχολημένη, υπάρχει ελάχιστη δημόσια συζήτηση σχετικά με το ποια θα μπορούσε να είναι η πιο σημαντική στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή σε τουλάχιστον μια δεκαετία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία πιέζει για ένα μαξιμαλιστικό σενάριο που στοχεύει στην αλλαγή καθεστώτος καθώς και στα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν, προετοιμάζεται για ένα σενάριο πολέμου εντός ημερών, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ορισμένες αμερικανικές πηγές λένε στο Axios ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Ο γερουσιαστής Lindsey Graham, δήλωσε ότι οι επιθέσεις μπορεί να είναι ακόμη εβδομάδες μακριά. Αλλά άλλοι λένε ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να είναι μικρότερο.

«Ο προϊστάμενος έχει βαρεθεί. Κάποιοι άνθρωποι γύρω του τον προειδοποιούν να μην πάει σε πόλεμο με το Ιράν, αλλά νομίζω ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε κινητική δράση τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ένας σύμβουλος του Τραμπ.

Τραμπ: Η «ελπίδα» για συμφωνία

Ο Τραμπ στις αρχές Ιανουαρίου ακολούθησε ένα άλλο «manual» από αυτό της επίθεσης. Στράφηκε σε μια προσέγγιση δύο κατευθύνσεων: πυρηνικές συνομιλίες σε συνδυασμό με μια μαζική στρατιωτική ενίσχυση.

Καθυστερώντας και ασκώντας τόση δύναμη, ο Τραμπ έχει αυξήσει τις προσδοκίες για το πώς θα μοιάζει μια επιχείρηση εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Ωστόσο, μια συμφωνία δεν φαίνεται πιθανή.

ΗΠΑ - Ιράν: Οι «άκαρπες» συνομιλίες στη Γενεύη

Οι σύμβουλοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, για τρεις ώρες στη Γενεύη την Τρίτη (17/2).

Ενώ και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι οι συνομιλίες «σημείωσαν πρόοδο», τα κενά είναι μεγάλα και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν είναι αισιόδοξοι για την εξάλειψή τους.

Ο αντιπρόεδρος Βανς δήλωσε στο Fox News ότι οι συνομιλίες «πήγαν καλά» από ορισμένες απόψεις, αλλά «από άλλες απόψεις ήταν πολύ σαφές ότι ο πρόεδρος έχει θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές τις οποίες οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη πρόθυμοι να αναγνωρίσουν και να τις επεξεργαστούν».

Ο Βανς ξεκαθάρισε ότι ενώ ο Τραμπ θέλει μια συμφωνία, θα μπορούσε να διαπιστώσει ότι η διπλωματία έχει «φτάσει στο φυσικό της τέλος».

«Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι ο Τραμπ θα πατήσει τη σκανδάλη εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Ο πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει νωρίτερα και να είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι αναγνωρίζουν οι περισσότεροι, λένε οι πηγές του Axios και κλείνοντας αναφέρεται: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μια διπλωματική πρόοδος με το Ιράν είναι στον ορίζοντα. Αλλά υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι ένας πόλεμος είναι επικείμενος».