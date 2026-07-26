Ιράν: Εξερράγη πετρελαιοφόρο μετά από πρόσκρουση σε νάρκη στο Στενό του Ορμούζ

Ένα πετρελαιοφόρο εξερράγη μετά από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι το πλοίο προσέκρουσε στη νάρκη αφού παρέκκλινε από τη διαδρομή που είχε εγκρίνει η Τεχεράνη στη σημαντική αυτή θαλάσσια οδό.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το αναφερόμενο περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, η CENTCOM και η Ναυτική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχουν κάνει καμία δήλωση σχετικά με το περιστατικό