Ιράν: Εξερράγη πετρελαιοφόρο μετά από πρόσκρουση σε νάρκη στο Στενό του Ορμούζ

Ένα πετρελαιοφόρο εξερράγη μετά από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι το πλοίο προσέκρουσε στη νάρκη αφού παρέκκλινε από τη διαδρομή που είχε εγκρίνει η Τεχεράνη στη σημαντική αυτή θαλάσσια οδό.
Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το αναφερόμενο περιστατικό.
Μέχρι στιγμής, η CENTCOM και η Ναυτική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχουν κάνει καμία δήλωση σχετικά με το περιστατικό
- Κάντο όπως τα Τρίκαλα: Πώς η πόλη έγινε «ανοιχτή γκαλερί που ανήκει σε όλους»
- Σελένα Γκόμεζ: «Η γυναίκα μου είναι φωτιά» της έγραψε ο σύζυγός της - Τη φλέρταρε διαδικτυακά
- Γιώργος Γιαννόπουλος: «Αυτονόητο ήταν το bullying, γιατί ήμουν ο αδελφός της ανάπηρης»
- Η Σάρον Στόουν έκοψε για έναν μήνα τη μαριχουάνα και δηλώνει άρρωστη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.