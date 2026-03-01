Ιράν: Η στιγμή της επίθεσης στο παλάτι του Χαμενεΐ στο κέντρο της Τεχεράνης

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από αεροπορική επιδρομή που, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, στόχευσε το «αρχηγείο του ιρανικού καθεστώτος» στην Τεχεράνη.

Στα πλάνα διακρίνονται δύο κτίρια στην ιρανική πρωτεύουσα να πλήττονται και να καταστρέφονται από τους βομβαρδισμούς.

Παράλληλα, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δημοσιοποίησαν βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή του πλήγματος στο συγκρότημα όπου διέμενε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το πρωί του Σαββάτου, στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η CIA παρακολουθούσε τον Χαμενεΐ

Η CIA ενημερώθηκε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα συμμετείχε σε συνεδρίαση υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων το Σάββατο το πρωί στην Τεχεράνη, γεγονός που επέτρεψε στον αμερικανικό και τον ισραηλινό στρατό να τον στοοχθετήσει, αναφέρουν σε σημερινό τους άρθρο οι New York Times.

Επικαλούμενη πηγές που έχουν γνώση της επιχείρησης, η αμερικανική εφημερίδα επισημαίνει ότι η CIA παρακολουθούσε τον Χαμενεΐ εδώ και πολλούς μήνες και είχε μάθει με αρκετή βεβαιότητα τον τόπο της κατοικίας του και τις συνήθειές του.

«Στη συνέχεια η υπηρεσία ενημερώθηκε ότι θα πραγματοποιούνταν μια συνεδρίαση υψηλόβαθμων στελεχών το Σάββατο το πρωί σε κτηριακό συγκρότημα που ανήκει στις ιρανικές αρχές, στην καρδιά της Τεχεράνης. Ακόμη πιο σημαντικό, η CIA έμαθε ότι ο ανώτατος ηγέτης θα βρισκόταν εκεί», σημειώνει η εφημερίδα.

Οι Αμερικανοί μοιράστηκαν τις πληροφορίες αυτές με το Ισραήλ και, σύμφωνα με πηγές ενημερωμένες για τη διαδικασία λήψης της απόφασης στις οποίες απευθύνθηκε η WSJ, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφάσισαν να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα της επίθεσής τους, εν μέρει για να εκμεταλλευτούν αυτές τις πληροφορίες, γεγονός που οδήγησε στην εξόντωση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε μια επίθεση στη διάρκεια της νύκτας προκειμένου να εκμεταλλευθούν το σκοτάδι, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επεσήμανε ότι τελικά το πλήγμα εξαπολύθηκε στις 09:40 (τοπική ώρα, 08:10 ώρα Ελλάδας) με μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους αέρος- εδάφους.

Από το πλήγμα αυτό σκοτώθηκε ο Χαμενεΐ και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν.