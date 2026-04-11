Η κρατική τηλεόραση στο Ιράν μετέδιδε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να γεφυρωθεί το «χάσμα» που χωρίζει τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Τεχεράνης, στις συνομιλίες που διεξάγονται στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν και εκφράζουν «υπερβολικές» απαιτήσεις στις συνομιλίες, σημειώνει ο ανταποκριτής της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης. Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim αναφέρει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα από τα βασικά σημεία σοβαρής διαφωνίας στις συνομιλίες.

Το Tasnim προσθέτει ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται, αλλά το Ιράν επιμένει στη διατήρηση των στρατιωτικών του κεκτημένων.

Ιράν - ΗΠΑ: Οι πρώτες υποχωρήσεις στις συνομιλίες

Πηγές προσκείμενες στην ιρανική αντιπροσωπεία δήλωσαν στο Al Jazeera ότι η συμμετοχή τους στις συνομιλίες ακολούθησε μια απόφαση των ΗΠΑ να «ξεπαγώσουν» δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτό αποτελούσε ένα από τα αιτήματα του Ιράν στο σχέδιο 10 σημείων που έχει υποβάλει.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν προβεί σε σχολιασμό σχετικά με το αν έχουν συμφωνήσει στην αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Να τι απαιτούν οι ΗΠΑ και το Ιράν:

Η Τεχεράνη απαιτεί τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

στα Στενά του Ορμούζ. Επιδιώκει επίσης την είσπραξη τελών διέλευσης από πλοία που επιθυμούν να διέλθουν μέσω της πλωτής οδού.

από πλοία που επιθυμούν να διέλθουν μέσω της πλωτής οδού. Οι δηλωμένοι στόχοι του Τραμπ ποικίλλουν κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν ελεύθερη διέλευση για την παγκόσμια ναυτιλία μέσω των Στενών.

Η πρόταση του Ιράν περιλαμβάνει την απαίτηση για εμπλουτισμό ουρανίου, την οποία η Ουάσινγκτον είχε προηγουμένως αποκλείσει και ο Τραμπ είχε επιμείνει ότι είναι αδιαπραγμάτευτη, σχολιάζει το Reuters.

Τα 10 σημεία επίσης δεν θίγουν τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, οι οποίες τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι πρέπει να περιοριστούν δραματικά.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι το τρομερό πυραυλικό της οπλοστάσιο είναι μη διαπραγματεύσιμο, αν και δεν είναι σαφές πόσα από αυτά τα όπλα θα παραμείνουν μετά τον πόλεμο.

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ σηκώνουν «άγκυρα»;

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δύο αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων βλημάτων του Πολεμικού Ναυτικού ξεκίνησαν την εκκαθάριση ναρκών στο Στενό του Ορμούζ, καθώς ορισμένα πλοία εξακολουθούν να αδυνατούν να διέλθουν από την κρίσιμη θαλάσσια δίοδο παρά την κατάπαυση του πυρός.

Τα πλοία USS Frank E. Peterson και USS Michael Murphy «διήλθαν από το Στενό του Ορμούζ και επιχείρησαν στον Αραβικό Κόλπο ως μέρος μιας ευρύτερης αποστολής για τη διασφάλιση ότι το στενό είναι πλήρως καθαρό από θαλάσσιες νάρκες που είχαν ποντιστεί προηγουμένως από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στο X.

«Σήμερα, ξεκινήσαμε τη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας διόδου και θα μοιραστούμε σύντομα αυτή την ασφαλή διαδρομή με τη ναυτιλιακή βιομηχανία για να ενθαρρύνουμε την ελεύθερη ροή του εμπορίου», δήλωσε ο ναύαρχος Brad Cooper, διοικητής της CENTCOM.

Από τη μεριά του, το Ιράν διαψεύδει αναφορές περί διέλευσης αμερικανικών πλοίων στον εμπορικό κόμβο, ενώ απειλεί με πλήγματα όποιο πλεούμενο επιχειρήσει να διέλθει χωρίς άδεια.