Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν και το Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τις γεωγραφικές συντεταγμένες της θαλάσσιας διαδρομής στα Στενά του Ορμούζ, ενώ αναμένεται να εκδοθεί και κοινή ανακοίνωση για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ.

Ωστόσο, ο Μπαγκαΐ διευκρίνισε ότι η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει την ασφάλεια σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου. Όπως ανέφερε, τυχόν στρατιωτική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή θα μπορούσε να υπονομεύσει τη σταθερότητα στα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και άλλες «επιθετικές και απειλητικές ενέργειες» κατά της χώρας και των συμφερόντων της.

Οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου έγιναν λίγη ώρα μετά από δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει την παραχώρηση στην Τεχεράνη ελέγχου της ναυσιπλοΐας των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ. Πηγές με γνώση των συνομιλιών ανέφεραν, πάντως, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών είναι άμεσα επικείμενη.

Σύμφωνα με μία από τις περιφερειακές πηγές που επικαλείται το Reuters, έχει ήδη υπάρξει κατ' αρχήν συμφωνία για κάποια μορφή ιρανικού ελέγχου στη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας.