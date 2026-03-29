Ιράν: Νέο μπαράζ εκρήξεων στην Τεχεράνη - Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν βιομηχανικό συγκρότημα στο Ισραήλ

Σειρά από εκρήξεις, εκ των οποίων μία πολύ ισχυρή, ακούστηκαν σήμερα στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), καθώς ο πόλεμος που ξέσπασε με ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του.

Καπνός υψωνόταν από μία από τις πληγείσες περιοχές, χωρίς να είναι δυνατό επί του παρόντος να προσδιοριστεί ποιος ήταν στόχος.

Διαβάστε ακόμα: Αίνιγμα η στάση της νέας ηγεσίας του Ιράν για τα πυρηνικά: Ο πόλεμος ανατρέπει τον φετφά του Χαμενεΐ;

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι έπληξαν ένα βιομηχανικό συγκρότημα στο νότιο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το πλήγμα αυτό αποτελεί απάντηση στις "επιθέσεις του αμερικανοσιωνιστικού άξονα εναντίον των βιομηχανικών κέντρων του αγαπημένου μας Ιράν", δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.