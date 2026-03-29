Μενού

Ιράν: Νέο μπαράζ εκρήξεων στην Τεχεράνη - Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν βιομηχανικό συγκρότημα στο Ισραήλ

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP στο Ιράν, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι έπληξαν βιομηχανικό συγκρότημα στο Ισραήλ.

Reader symbol
Newsroom
Ιράν
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή | ΑΠΕ
  • Α-
  • Α+

Σειρά από εκρήξεις, εκ των οποίων μία πολύ ισχυρή, ακούστηκαν σήμερα στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), καθώς ο πόλεμος που ξέσπασε με ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του.

Καπνός υψωνόταν από μία από τις πληγείσες περιοχές, χωρίς να είναι δυνατό επί του παρόντος να προσδιοριστεί ποιος ήταν στόχος.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι έπληξαν ένα βιομηχανικό συγκρότημα στο νότιο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το πλήγμα αυτό αποτελεί απάντηση στις "επιθέσεις του αμερικανοσιωνιστικού άξονα εναντίον των βιομηχανικών κέντρων του αγαπημένου μας Ιράν", δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ