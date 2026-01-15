Ιράν: «Ο Ερφάν Σολτανί δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο - Δεν θα γίνει εκτέλεση»

Αλλαγή στάσης από το καθεστώς του Ιράν όσον αφορά στον 26χρονο Ερφάν Σολτανί, τον διαδηλωτή ο οποίος επρόκειτο να εκτελεστεί για τη συμμετοχή του στις μαζικές κινητοποιήσεις κατά του θεοκρατικούς συστήματος.

Σήμερα, Πέμπτη (15/01), ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταφέρουν δικαστική δήλωση που αναφέρει πως ο Σολτανί δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο, όπως μεταφέρει το Reuters.

Ο 26χρονος, που συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, δεν καταδικάστηκε σε θάνατο, ανέφεραν ειδικά.

Το δικαστικό σώμα δήλωσε ότι ο Σολτανί κατηγορείται για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και προπαγανδιστικές δραστηριότητες κατά του καθεστώτος», αλλά ότι η θανατική ποινή δεν ισχύει για τέτοιες κατηγορίες, εάν επιβεβαιωθούν από δικαστήριο.

Ο νεαρός κρατείται στο κεντρικό σωφρονιστικό ίδρυμα του Καράτζ, σύμφωνα με την ίδια αναφορά.

Και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε στο Fox News πως «δεν υπάρχει σχέδιο» για την εκτέλεση ατόμων, ως αντίποινα για τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

«Οι απαγχονισμοί δεν είναι υπό συζήτηση» τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είχε πάρει θέση σχετικά με το ζήτημα, επισημαίνοντας πως οι Αμερικανοί θα δράσουν αποφασιστικά σε περίπτωση που γίνουν εκτελέσεις.

Και αυτός, όμως, χθες, σημείωσε πως η τελευταία του ενημέρωση είναι πως το Ιράν δεν σχεδιάζει να επιβάλει τη θανατική ποινή σε διαδηλωτές. Αλλά δεν ήταν απολύτως βέβαιος.