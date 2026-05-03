Ιράν: «Πειρατές των ΗΠΑ, το Ορμούζ θα γίνει ο τάφος σας» - Σκληρή γλώσσα και αδιέξοδο στον Περσικό Κόλπο

Τη στιγμή που το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ανεπίλυτο, η επιθετική ρητορική εντείνεται αμφίπλευρα, εξανεμίζοντας τις ελπίδες για έγκαιρη λήξη του [πολέμου που ξεκίνησαν Ουάσινγκτον και Ισραήλ.

Η Τεχεράνη κατέθεσε νέα πρόταση, την οποία ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως θα απορρίψει, παρόλο που είπε ότι θα την εξετάσει.

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως «το περιθώριο λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ έχει περιοριστεί», προσθέτοντας πως «ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει μεταξύ μιας αδύνατης στρατιωτικής επιχείρησης ή μιας κακής συμφωνίας με την Ισλαμική Δημοκρατία».

Ιράν: «Ετοιμαστείτε, το Ορμούζ θα γίνει νεκροταφείο σας»

Ο Μοχσέν Ρεζάι, πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και γραμματέας του Συμβουλίου Διακρίσεως της Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, επιστ΄ρεφοντας στον Ντόναλντ Τραμπ τους χαρακτηρισμούς του, παρομοίασε τις αμερικανικές δυνάμεις που αποκλείουν τα Στενά του Ορμούζ με «πειρατές» και απείλησε να μετατρέψει τη θαλάσσια οδό σε «νεκροταφείο» αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων.

«Οι ΗΠΑ είναι ο μόνος πειρατής στον κόσμο που διαθέτει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τους πειρατές δεν είναι μικρότερη από την ικανότητά μας να βυθίζουμε πολεμικά πλοία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

«Ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε ένα νεκροταφείο των αεροπλανοφόρων και των δυνάμεών σας, ακριβώς όπως τα συντρίμμια του αεροσκάφους σας έμειναν πίσω στην Ισφαχάν», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην κατάρριψη ενός αεροσκάφους F-15E τον περασμένο μήνα.

The U.S. is the only pirate in the world that possesses aircraft carriers. Our ability to confront pirates is no less than our ability to sink warships.

Prepare to face a graveyard of your carriers and forces, just as the wreckage of your aircraft was left behind in Isfahan. — محسن رضایی (@ir_rezaee) May 3, 2026

Τραμπ: «Δρούμε όπως οι πειρατές»

Yπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ενεργεί όπως «οι πειρατές» προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά στη διάρκεια εκδήλωσης στη Φλόριντα καθώς περιέγραφε πώς οι αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα πλοίο πριν μερικές ημέρες.

«Αλλάξτε την πορεία του πλοίου σας. Απομακρυνθείτε αμέσως από το μηχανοστάσιο», εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι διέταξαν οι αμερικανικές δυνάμεις το πλήρωμα του πλοίου.

«Είναι πέντε μίλια μακριά και με έναν πυροβολισμό στο μηχανοστάσιο, ανατινάξαμε το μηχανοστάσιο. Το πλοίο σταμάτησε (…) και μετά καταλάβαμε το πλοίο, κατασχέσαμε το εμπόρευμα, κατασχέσαμε το πετρέλαιο. Είναι μια πολύ επικερδής επιχείρηση», τόνισε.

«Είμαστε σαν πειρατές. Είμαστε κάπως σαν πειρατές αλλά δεν παίζουμε παιχνίδια», πρόσθεσε ο Τραμπ.