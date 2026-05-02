Το Ιράν πετάει τη «μπάλα» στον Τραμπ: «Η πρόταση που απορρίπτει θα άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ»

Το Ιράν απάντησε σήμερα στα «πείσματα» του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πως η πρόταση που απορρίπτει μέχρι στιγμής, προβλέπει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τερματισμό του αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν.

Όπως δήλωσε περαιτέρω Ιρανός αξιωματούχος, η πρόταση της Τεχεράνης μεταθέτει σε μεταγενέστερο χρόνο όποιες συνομιλίες για το πυρηνικό της πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο να τις απορρίπτει, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Τέσσερις εβδομάδες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ανέστειλαν την εκστρατεία βομβαρδισμών τους εναντίον του Ιράν, καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί για τον τερματισμό του πολέμου που έχει προκαλέσει διεθνείς αναταράξεις στην αγορά και ανθρωπιστική κρίση στη μεσανατολική χώρα και τον Λίβανο.

Ιράν - Ποιος κρατά τα «γκέμια» στο Ορμούζ;

Η Τεχεράνη εμποδίζει σχεδόν όλες τις θαλάσσιες μεταφορές από τον Κόλπο εκτός από τις δικές του για περισσότερο από δύο μήνες. Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ επέβαλαν τον δικό τους αποκλεισμό πλοίων από ιρανικά λιμάνια.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως «δεν είναι ικανοποιημένος» από την τελευταία πρόταση του Ιράν, χωρίς να λέει με λεπτομέρειες σε ποια στοιχεία της πρότασης εναντιώνεται.

«Ζητάνε πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η Ουάσινγκτον έχει πει κατ΄επανάληψη ότι δεν πρόκειται να τελειώσει τον πόλεμο χωρίς μία συμφωνία που θα εμποδίζει διά παντός το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το ισλαμικό καθεστώς υποστηρίζει πως το πυρηνικό πρόγραμμά του είναι ειρηνικό.

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει θέματα εμπιστευτικής διπλωματίας, ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη πιστεύει πως η τελευταία πρότασή της να μετατεθούν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο συνιστά σημαντική μετατόπιση με σκοπό να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας.