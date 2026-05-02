«Εμείς είμαστε οι πειρατές στο Ορμούζ»: Η αδιάλλακτη στάση του Τραμπ και η Ευρώπη στις «Συμπληγάδες»

Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγγειλε αποκλεισμό και από πλευράς ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, όποια ανάκαμψη είχε επέλθει στην αγορά των καυσίμων έπεσε ξανά στη δίνη των ανατιμήσεων, με το Ιράν να απειλεί επίσης για αντίποινα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες στη διάρκεια εκδήλωσης στη Φλόριντα, ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ενεργεί όπως «οι πειρατές» προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Είμαστε σαν πειρατές. Είμαστε κάπως σαν πειρατές αλλά δεν παίζουμε παιχνίδια», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η Ευρώπη στις «Συμπληγάδες» Ορμούζ και Τραμπ

Το Ιράν, μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του στις 28 Φεβρουαρίου, έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία κανονικά διέρχεται το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Σαν να μην έφτανε αυτό, μόλις χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social ότι «βάσει του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με τη συμφωνία εμπορίου που έχει πλήρως συναφθεί», θα αυξήσει τον δασμό στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά στο 25%, από το 15%, που ίσχυε δυνάμει της λεγόμενης «Συμφωνίας Τέρνμπερι».

Η Συμφωνία Τέρνμπερι, που πήρε το όνομά της από το γήπεδο γκολφ του Τραμπ στη Σκωτία, όπου ανακοινώθηκε τον Ιούλιο 2025, είχε θέσει «ταβάνι» 15% στους αμερικανικούς δασμούς για σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών εξαγωγών, ενώ η ΕΕ ανέλαβε να απαλείψει τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και να ανοίξει την αγορά της στις αμερικανικές γεωργικές εξαγωγές.

Ορμούζ - Δασμοί: Η ευρωπαϊκή απάντηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε άμεσα, διαψεύδοντας οποιαδήποτε μη συμμόρφωση. «Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι σε μια προβλέψιμη, αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας πως η Κομισιόν «θα διατηρήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ» εάν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, μέσω της ένωσης VDA, κάλεσε άμεσα και τις δύο πλευρές να τηρήσουν τη Συμφωνία Τέρνμπερι, επισημαίνοντας ότι το κόστος πρόσθετων δασμών θα μεταφερθεί τελικά στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Αλλά η Ευρώπη έχει διχαστεί, καθώς κράτη-μέλη όπως η Γαλλία και η Ισπανία υποστηρίζουν τη σκληρότερη στάση της Ευρωβουλής, ενώ η Γερμανία και η Ιταλία τάσσονται υπέρ της διατήρησης της συμφωνίας όπως αρχικά συνήφθη.