Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για το νησί Χαργκ: «Προσέξτε, γιατί θα απαντήσουμε συντριπτικά»

Στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ απάντησε το Ιράν σήμερα (11/6) , λέγοντας ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στο νησάκι του Χαργκ, η Τεχεράνη θα «απαντήσει», προκαλώντας ανησυχία για ενδεχόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν θα δώσει μια «σθεναρή, συντριπτική και οδυνηρή απάντηση, που θα προκαλέσει μεταμέλεια», εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στο νησί Χαργκ», προειδοποίησε ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον θα καταλάβει τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «συγχυσμένο και απρόβλεπτο», ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το Ιράν θα απαντήσει με σφοδρότητα σε οποιαδήποτε απόπειρα κατάληψης του νησιού.

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Το Ιράν και ολόκληρη η επικράτειά του, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαργκ, είναι «πλήρως προετοιμασμένα», ανέφερε ο Αζίζι σε δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη στην ιρανική εφημερίδα Hamshahri και επικαλείται το CNN.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το μικρό νησί στον Περσικό Κόλπο αποτελεί οικονομική «αρτηρία» για το Ιράν και διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι, νύχτα εντάσεων και επιθέσεων ήταν η χθεσινή και σήμερα το πρωί ο Αμερικανός Πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χαργκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου το Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν εξαντληθεί!) πολύ σκληρά απόψε.

BREAKING: President Trump says the US will be "hitting Iran very hard tonight" and announces that the US will be "taking Kharg Island" in the "not too distant future."



President Trump also says the US will "assume total control" of Iran's oil and gas markets, "much like we have… pic.twitter.com/uvBNjEkE5W — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 11, 2026

Κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, η οποία λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα»., δήλωσε ο Τραμπ.