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Το Ιράν «ψηφίζει» αποκλιμάκωση: Πρόταση για προσωρινή εκεχειρία δέκα ημερών με τις ΗΠΑ

Μεσολαβητές του Ιράν πρότειναν κατάπαυση δέκα ημερών στις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια τερματισμού των εχθοπραξιών, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα.

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Κάτοικος επιστρέφει μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης πυρός | AP
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Σε αναβρασμό είναι και πάλι η Μέση Ανατολή και μεσολαβητές του Ιράν διαβίβασαν πρόταση για κατάπαυση δέκα ημερών προκειμένου να «ηρεμήσουν τα πενύματα». 

Πρόκειται για μια πρόταση απολιμάκωσης, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο στο Reuters. Στο μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί αναμένεται να μεταβεί σήμερα (20/7) στο Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του πακιστανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Η πηγή επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός θα συναντηθεί με Πακιστανούς αξιωματούχους στην πρωτεύουσα, αλλά δεν διευκρίνισε αν η μετάβασή του συνδέεται με τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλει το Ισλαμαμπάντ προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών, παρά τους βομβαρδισμούς της ιρανικής επικράτειας από τον αμερικανό στρατό.

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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι το Ιράν αντιμετωπίζει «ολοκληρωτικό» πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και προειδοποίησε για τις συνέπειες στην οικονομία της χώρας.

«Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αντιμετωπίζει ολοκληρωτικό πόλεμο» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, προσθέτοντας πως οι Ιρανοί πρέπει να "αποδεχθούν τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης" σύμφωνα με δηλώσεις που μετέφερε ο ιστότοπος της προεδρίας.

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