Ιράν: Σε ποιο αδιέξοδο βρίσκεται η επικοινωνία Πεζεσκιάν - Χαμενεΐ;

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σε συνέντευξη που μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι "τώρα πολύ δύσκολη".

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.