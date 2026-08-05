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Ιράν: Σε ποιο αδιέξοδο βρίσκεται η επικοινωνία Πεζεσκιάν - Χαμενεΐ;

Δύσκολη η επικοινωνία με τον άφαντο νέο ηγέτη του Ιράν, Μ. Χαμενεΐ, μετά τον θάνατο του πατέρα του, δηλώνει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν.

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Μασούντ Πεζεσκιάν
Μασούντ Πεζεσκιάν | AP Photos
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Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σε συνέντευξη που μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι "τώρα πολύ δύσκολη".

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

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