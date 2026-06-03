Ιράν: Ξαφνική αλλαγή στην αποστολή «Aspides» για το Ορμούζ - Πιθανή επέμβαση για την απομάκρυνση ναρκών

Η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε η ναυτική αποστολή «Aspides» του μπλοκ να αναλάβει «τον πρωταρχικό ρόλο» στην απομάκρυνση ναρκών στο Στενό του Ορμούζ «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες».
Η επέμβαση εξετάζεται ως συμβολή της Ευρώπης σε μια γαλλο-βρετανική πρωτοβουλία, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters.
Ορμούζ: Ο πιθανός νέος ρόλος της «Aspides»
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έγραψε σε σημείωμα με ημερομηνία 26 Μαΐου ότι «η κατάσταση απαιτεί από την Ένωση να παράσχει μια ουσιαστική συμβολή» σε έναν α επί τούτου συνασπισμό με επικεφαλής τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο «που θα υλοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και θα διαχωριστεί από τους εμπόλεμους».
«Προτείνεται, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να ανατεθεί στην EUNAVFOR ASPIDES η ανάληψη του πρωταρχικού ρόλου στην άρση ναρκοπεδίων στο Στενό του Ορμούζ, ως συμβολή της ΕΕ στις προσπάθειες του ad hoc Συνασπισμού FR-UK», αναφέρει το σημείωμα, το οποίο κυκλοφόρησε στις χώρες μέλη της ΕΕ.
Η αλλαγή της εντολής της αποστολής Aspides θα απαιτούσε ομοφωνία και παραμένει ασαφές εάν τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θα υποστήριζαν μια τέτοια αλλαγή.
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