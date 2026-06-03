Την στιγμή που ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν καταλήξει και επίσημα σε ένα κοινό πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει ότι «δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα» ενώ αποκάλυψε ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να συνομιλήσει με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Μιλώντας στο podcast «Pod Force One», όπως μεταφέρει το Sky News, ο Αμερικανός Πρόεδρος, συμπλήρωσε μάλιστα ότι ο Αγιατολάχ του Ιράν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και έχει παράσχει την έγκρισή του στις συνομιλίες.

Οι αλλαγές που έκανε ο Τραμπ στη συμφωνία με το Ιράν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τροποποιήσεις στη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν.

Οι αλλαγές περιελάμβαναν την αφαίρεση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, κάτι που αποτελεί κόκκινη γραμμή για τον Τραμπ.

Trump:



Iran have already agreed that they will not have a nuclear weapon. They can change their mind, but that was the big thing. pic.twitter.com/QCCC0VgdeZ — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

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Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να συζητήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες.

«Υπάρχει η προοπτική μπροστά μας - η οποία θα μπορούσε να συμβεί σήμερα, θα μπορούσε να συμβεί αύριο, θα μπορούσε να συμβεί την επόμενη εβδομάδα - ότι για πρώτη φορά, σίγουρα όσο θυμάμαι, συμφώνησαν να διαπραγματευτούν πτυχές του πυρηνικού τους προγράμματος, τις οποίες μόλις πριν από ένα μήνα ή ένα χρόνο αρνούνταν καν να αναφέρουν», είπε.

Τραμπ σε Νετανιάχου: «Όλοι σε μισούν τώρα»

Στο ίδιο podcast που μίλησε για τη συμφωνία με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παραδέχτηκε ότι είχε μια σκληρή συζήτηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, λέγοντάς του ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με τις μάχες του Ισραήλ στον Λίβανο, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Axios.

«Δεν θα έλεγα θυμωμένος, ήμουν λίγο ενοχλημένος από τις συνεχείς μάχες του με τον Λίβανο», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι, ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ήταν ο πρώτος που μετέδωσε ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα στη συνομιλία του με τον Νετανιάχου.

Ο Τραμπ φέρεται να αποκάλεσε τον Νετανιάχου: : «Είσαι γ…μένος τρελός. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στη φυλακή. Σου σώζω τον κ…λο. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Σε ό,τι αφορά τις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικάνος εκτίμησε ότι θα πέσουν όταν τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν και σχολίασε ότι αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός «δεν είναι πολύς. Δεν έχουμε πολύ πληθωρισμό. Κοιτάξτε, αν αφαιρέσετε την τιμή της βενζίνης, την ενέργεια, έχουμε πολύ λίγο πληθωρισμό», εξήγησε.