Ιράν: Υποχωρεί το κύμα διαδηλώσεων μετά τη βίαιη καταστολή – «Παγώνει» μία επέμβαση των ΗΠΑ

Υποχωρεί το κύμα διαμαρτυρίας στο Ιράν έπειτα από τη σκληρή καταστολή που εφάρμοσαν οι Αρχές, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, εν μέσω πλήρους διακοπής του διαδικτύου, αναφέρουν οργανώσεις παρακολούθησης και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η απειλή νέας στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν φαίνεται προς το παρόν να έχει υποχωρήσει, με Σαουδάραβα αξιωματούχο να δηλώνει ότι οι χώρες του Κόλπου έπεισαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δώσει στην ιρανική ηγεσία «μια ευκαιρία», αναφέρει η ΕΡΤ.

Πάντως, ο Λευκός Οίκος διαμηνύει ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την στρατιωτική παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Χθες, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι βρέθηκαν σε ανοιχτή αντιπαράθεση κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν λόγω οικονομικών προβλημάτων με το κλείσιμο του παζαριού της Τεχεράνης στις 28 Δεκεμβρίου, εξελίχθηκαν γρήγορα σε μαζικό κίνημα που ζητούσε την ανατροπή του κληρικού συστήματος εξουσίας που κυβερνά τη χώρα από την επανάσταση του 1979.

Από τις 8 Ιανουαρίου χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους μεγάλων πόλεων, ωστόσο οι αρχές επέβαλαν άμεσα γενικευμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο, το οποίο διαρκεί πάνω από μία εβδομάδα. Ακτιβιστές εκτιμούν ότι στόχος είναι να συγκαλυφθεί η πραγματική έκταση της καταστολής.

Αναφορές για χιλιάδες νεκρούς στο Ιράν

Η καταστολή «πιθανότατα έχει καταπνίξει το κίνημα διαμαρτυρίας προς το παρόν», ανέφερε το αμερικανικό Institute for the Study of War, προσθέτοντας ωστόσο ότι η μαζική κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας «δεν είναι βιώσιμη» και ότι οι διαδηλώσεις ενδέχεται να επανέλθουν.

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας, προειδοποιώντας ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο διευθυντής της οργάνωσης, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, έκανε λόγο για «ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα της εποχής μας».

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η IHR, διαδηλωτές πυροβολήθηκαν ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν, χρησιμοποιήθηκαν στρατιωτικού τύπου όπλα και τραυματισμένοι διαδηλωτές εκτελέστηκαν στους δρόμους. Η Λάμα Φακίχ, διευθύντρια προγραμμάτων του Human Rights Watch, δήλωσε ότι οι δολοφονίες της τελευταίας εβδομάδας είναι «άνευ προηγουμένου» για τη χώρα.

Η υπηρεσία NetBlocks ανέφερε ότι το «πλήρες μπλακάουτ στο διαδίκτυο» διαρκεί πλέον πάνω από 180 ώρες, ξεπερνώντας ακόμη και εκείνο που είχε επιβληθεί κατά τις διαδηλώσεις του 2019.

Παρά το μπλακάουτ, βίντεο που επαληθεύτηκαν από το AFP δείχνουν σορούς στοιχισμένες στο νεκροτομείο Καχριζάκ, νότια της Τεχεράνης, ενώ συγγενείς αναζητούν απεγνωσμένα τους δικούς τους ανθρώπους.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος είχε στηρίξει και συμμετάσχει στον 12ήμερο πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν τον Ιούνιο – δεν έχει αποκλείσει νέα στρατιωτική δράση, η ένταση φαίνεται να έχει μειωθεί.

Σαουδάραβας αξιωματούχος δήλωσε ότι Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ομάν κατέβαλαν «εντατικές διπλωματικές προσπάθειες της τελευταίας στιγμής» ώστε να πειστεί ο Τραμπ να δώσει στο Ιράν «μια ευκαιρία να δείξει καλή θέληση».

Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι». Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι ο πρόεδρος ενημερώθηκε πως «800 εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί ανεστάλησαν», χωρίς να υπάρχει επιβεβαίωση από τις ιρανικές αρχές.

Το ενδιαφέρον είχε επικεντρωθεί στην υπόθεση του 26χρονου διαδηλωτή Ερφάν Σολτανί, για τον οποίο υπήρχαν φόβοι επικείμενης εκτέλεσης. Η ιρανική Δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι τελεί υπό κράτηση, αλλά δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ιρανοαμερικανίδα δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Μασίχ Αλινετζάντ δήλωσε ότι «όλοι οι Ιρανοί είναι ενωμένοι» απέναντι στο θεοκρατικό καθεστώς.