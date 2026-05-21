Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο για ειρηνευτική συμφωνία - Τι προβλέπεται

Σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, κατέληξαν οι ΗΠΑ με το Ιράν, όπως μετέδωσε την Πέμπτη (21/5) το Iranian Labour News Agency.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο σχέδιο συμπεριλαμβάνεται άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ενώ προβλέπεται αποχή από επιθέσεις σε υποδομές εκατέρωθεν.

Παράλληλα το Iranian Labour News Agency αναφέρει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης της διασφάλιση της ελεύθερη ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ μέσω κοινού ρυθμιστικού μηχανισμού.

Η σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, βρίσκεται επίσης μέσα στο προσχέδιο, ωστόσο υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα τηρήσει κατά γράμμα τους όρους της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν εντός επτά ημερών νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα, ώστε να τελειοποιηθεί για την αποκλιμάκωση και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι υπάρχουν «ορισμένα θετικά σημάδια» πως μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν ίσως βρίσκεται κοντά. Παράλληλα, είχε αποκαλύψει ότι οι συνομιλίες προχωρούν, με Πακιστανούς διαμεσολαβητές να μεταβαίνουν την Πέμπτη στην Τεχεράνη.

Θετικός είχε εμφανιστεί τις προηγούμενες μέρες και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος ωστόσο σήμερα επέμεινε στη θέση του, τονίζοντας ότι δεν θα δεχτεί διόδια στο Ορμούζ, τονίζοντας παράλληλα ότι παραμένει αμετακίνητος στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου και στα πυρηνικά.

«Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το έχουν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.