Την ύπαρξη μιας προκαταρκτικής συμφωνίας, όπως την χαρακτήρισαν, με τις ΗΠΑ, επιβεβαίωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Aξίζει να αναφερθεί πώς όλα όσα ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, είναι πράγματα που η Τεχεράνη επιθυμεί να διασφαλίσει από την συμφωνία, με την αναφορά να μοιάζει περισσότερο με λίστα επιθυμιών για το Ιράν, όπως ανέφερε το Sky News.

Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε πραγματικές παραχωρήσεις, που θα ικανοποιούσαν την πλευρά των ΗΠΑ.

Αυτά είναι τα σημεία που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο κατανόησης, όπως μετέδωσε το ίδιο μέσο:

Οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, καθώς και για απόσυρση δυνάμεων από όλη τη χώρα και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού·

Η Ουάσινγκτον θα άρει επίσης τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν και θα απελευθερώσει παγωμένα κεφάλαια·

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την «ανοικοδόμηση της οικονομίας του Ιράν»·

Και οι «τελικές διαπραγματεύσεις» για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τα «οικονομικά ζητήματα» θα πραγματοποιηθούν αργότερα, αλλά «χωρίς συζήτηση» για τους πυραύλους του Ιράν.

Αυτές είναι διεκδικήσεις που το Ιράν επιθυμεί εδώ και καιρό, ωστόσο είναι απίθανο οι ΗΠΑ να συμφωνήσουν πλήρως χωρίς να ζητήσουν κάτι σε αντάλλαγμα, όπως για παράδειγμα, την εγκατάλειψη του πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.

Όλα αυτά έρχονται μετά τη χθεσινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι μια συμφωνία ήταν κοντά.