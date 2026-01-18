Ιρανός αξιωματούχος: Τουλάχιστον 5.000 νεκροί στις διαδηλώσεις

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θανάτων στις διαμαρτυρίες στο Ιράν φτάνει τουλάχιστον τους 5.000.

Μεταξύ αυτών, όπως ισχυρίστηκε ο αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας λόγω του πόσο ευαίσθητο είναι το ζήτημα, είναι και 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο ίδιος κατηγόρησε «τρομοκράτες και ένοπλους ταραξίες» για τη δολοφονία «αθώων Ιρανών».

Οι πιο σφοδρές συγκρούσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων καταγράφηκαν στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν.

Οι Κουρδοί αυτονομιστές είναι ιδιαίτερα ενεργοί στις εν λόγω περιοχές και οι συγκρούσεις ήταν από τις πιο βίαιες και κατά τη διάρκεια άλλων αναταραχών.

Διαβάστε επίσης: «Τα κύματα αντίστασης, φως που δίνει ελπίδα»: Η κραυγή της Negin στο Reader για το φλεγόμενο Ιράν

Χαμενεΐ: «Υπεύθυνος ο Τραμπ, είναι εγκληματίας»

Σημειώνεται πως χθες, Σάββατο (17/01), ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δήλωσε πως το Ιράν θεωρεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «εγκληματία», καθώς προκάλεσε θύματα, ζημιές και διέδωσε συκοφαντίες για τον ιρανικό λαό κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η τελευταία αντι-ιρανική στάση ήταν διαφορετική στο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενεπλάκη προσωπικά» είπε ο Χαμενεΐ.

«Θεωρούμε τον Αμερικανό πρόεδρο υπεύθυνο για θύματα, ζημιές και κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος του ιρανικού έθνους» δήλωσε σε ένα πλήθος υποστηρικτών, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε με την ευκαιρία μιας θρησκευτικής εορτής.

Διαβάστε επίσης: Πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις: 11 παρεμβάσεις των ΗΠΑ που άλλαξαν τον πλανήτη

«Ήταν μια αμερικανική σκευωρία», συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως «ο στόχος των ΗΠΑ είναι να καταπιούν το Ιράν (...) ο στόχος είναι να καταστήσουν το Ιράν υπό στρατιωτική, πολιτική και οικονομική κυριαρχία».

Επιπλέον, ο Αλί Χαμενεΐ εκτίμησε πως οι Αρχές θα έπρεπε να «διαλύσουν τους στασιαστές», στον απόηχο της αιματηρής καταστολής του κύματος διαδηλώσεων εναντίον της εξουσίας, με χιλιάδες νεκρούς.

«Δεν έχουμε πρόθεση να οδηγήσουμε τη χώρα στον πόλεμο, όμως δεν θα δείξουμε έλεος στους εγκληματίες της χώρας (...) ακόμα περισσότερο από τους εγχώριους εγκληματίες, τους διεθνείς εγκληματίες, ούτε σε αυτούς θα δείξουμε έλεος. (...) Με τη δύναμη του Θεού, το ιρανικό έθνος πρέπει να διαλύσει τους στασιαστές, όπως ακριβώς διέλυσε τη στάση».